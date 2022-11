Outlander saison 7 : la photo de Sam Heughan et Caitriona Balfe qui a surpris les fans

Starz

La septième saison de Étranger est en pleine production et une nouvelle photo de Caitriona Balfe et Sam Heughan a surpris tout le monde. Voir!

© GettySam Heughan et Caitriona Balfe

Après la fin tragique de la sixième saison, où Jamie et Claire se sont retrouvés séparés, la septième partie de Étranger devenu l’un des plus attendus. Encore la série d’après les livres de Diana Gabaldon, va maintenant se concentrer sur la tentative de réunir les deux protagonistes. C’est-à-dire, Caitriona Balfe Oui Sam Heughan Ils reprendront leurs rôles de Frasers, revenant ainsi mettre leur amour à l’épreuve.

En effet, après tant de revers dans leur relation au cours de la sixième saison, cette fois Jamie et Claire doivent à nouveau faire face à des moments inconfortables. En fait, c’est pourquoi la septième édition est l’une des plus attendues et, de plus, la vérité est que depuis la production de Étranger Ils ont déjà confirmé que ce sera l’un des plus longs. Eh bien, après les huit épisodes de la sixième partie, la septième en comptera 16.

Et, bien que ce soit une nouvelle qui ait ému tout le monde, elle a aussi eu un goût amer. Eh bien, vous ne pourrez pas voir la production finie avant 2023. Selon le même Sam Heughan Il a avoué que cette édition leur prendra encore plus de temps en raison du nombre d’épisodes. Cependant, pour que les fans n’attendent pas sans nouvelles de leur série préférée, ils ont été surpris plus d’une fois avec différentes avancées.

Parmi eux se trouve le dernier qu’ils ont réalisé via leur compte Instagram. C’est une photographie de Heughan et Balfe qui a déjà donné beaucoup à dire. Bien qu’il ait déjà été confirmé que dans cette partie de l’histoire, ils se retrouvent, cette image le montre. C’est qu’ils sont tous les deux très proches lors du tournage de ce qui semble être la septième partie après s’être revus.

« Le meilleur de tous les temps », ont-ils écrit pour accompagner la carte postale. Et, sans aucun doute, c’est quelque chose qui a déjà suscité une certaine émotion chez les fans. En tout cas, pas grand-chose de plus n’a été révélé à ce sujet. En fait, on ne les voit pas au-delà d’eux deux sur le plateau d’enregistrement afin de maintenir l’intrigue sur la façon dont leurs retrouvailles se sont déroulées.

