« Outlander » Saison 7: date de sortie, ce qui va se passer, acteurs, personnages et tout

Après la fin intrigante du sixième saison de « Outlander »fans de drame starz basé sur les romans de Diana Gabaldon, ils s’interrogent déjà sur les détails du septième opus, qui a été confirmé en mars 2021 et a commencé à enregistrer le 6 avril 2022.

Lors d’une précédente interview avec Digital Spy, Caitriona Balfequi joue Claire, a révélé que le tournage de la prochaine saison prendrait environ 13 mois, soit jusqu’en mai 2023.

Combien d’épisodes aura la saison 7 de « Étranger” ? Après que le sixième opus ne comportait que huit chapitres, en raison de problèmes de tournage pendant la pandémie, la nouvelle saison comptera 16 épisodes.

« Ce que nous avons fait, c’est prendre les quatre épisodes que nous aurions tournés [para la sexta temporada] et maintenant nous les avons au début de la septième saison, donc la septième saison sera une saison de 16 épisodes « , a expliqué Balfe au média susmentionné. « Je pense que de cette façon, nous pouvons toujours faire Outlander comme nous avons toujours pu le faire, nous prenons notre temps, nous laissons l’histoire se dérouler …”.

Claire essayant de défendre Jamie dans la finale de la saison 6 d’Outlander » (Photo : Starz)

QUE SE PASSE-T-IL DANS LA SAISON 7 DE « OUTLANDER » ?

À la fin de la sixième saison de « Étranger», Richard Brown et son comité de sécurité arrivent pour arrêter Claire pour le meurtre de la fille de Tom Christie, Malva. Cependant, en raison des tensions politiques croissantes dans les colonies, le plan de Brown pour trouver un juge pour un procès ne se déroule pas comme prévu.

Pendant ce temps, Jamie, avec Ian et John Quincy Myers, se préparent à sauver Claire, qui est emprisonnée à Wilmington et, si elle est reconnue coupable, sera condamnée à la pendaison. Arriveront-ils à la libérer ? Compte tenu de l’expérience qu’ils ont des évasions, il est probable qu’ils atteindront leur objectif.

Alors qui a tué Malva ? Que signifie la réapparition du voyageur temporel Wendigo Donner pour la famille Fraser ? La fin indique-t-elle le début de la guerre d’indépendance (la guerre d’indépendance américaine) ?

Pour l’instant, Diana Gabaldon a annoncé que la nouvelle saison se déroulerait en Amérique, à Londres, au Canada et en Écosse, mais, comme le veut la tradition dans la série, le tournage se déroulera principalement en Écosse. De même, « An Echo In The Bone », le septième livre, se déroule entre 1776 et 1778.

SAISON 7 BANDE-ANNONCE « OUTLANDER »

La septième saison de « Étranger” n’a toujours pas de bande-annonce officielle, mais voici quelques images de l’épisode précédent.

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « OUTLANDER » 7

Caitriona Balfe dans le rôle de Claire Beauchamp Randall Fraser

Sam Heughan comme James « Jamie » MacKenzie Fraser / Alexander Malcolm

Richard Rankin comme Roger Wakefield

Sophie Skelton dans le rôle de Brianna « Bree » Randall

John Bell dans le rôle du jeune Ian Fraser Murray

Cesar Domboy comme Fergus

Lauren Lyle dans le rôle de Marsali MacKimmie Fraser

David Berry comme Lord John

Alexander Vlahos comme Allan Christie

Mark Lewis Jones comme Tom Christie

Brennan Martin comme Wendigo Donner

Chris Larkin comme Richard Brown

Paul Gorman comme Josiah et Keziah Beardsley

Jamie parviendra-t-il à sauver Claire dans « Outlander » saison 7 ? (Photo: Starz)

QUAND SERA LA SAISON 7 DE « OUTLANDER » PREMIÈRE?

La septième saison de « Étranger” n’a pas encore de date de sortie pour Starzmais les nouveaux épisodes arriveront très probablement fin 2022 voire 2023.