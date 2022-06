Outlander saison 7 : c’est le personnage qui pourrait mourir hors écran

in

Starz

Un personnage d’Outlander risque de ne pas continuer dans la saison 7 et son sort n’est peut-être pas le meilleur, c’est pourquoi certains fans ont déjà haussé le ton pour que cela n’arrive pas.

© StarzOutlander Saison 7 – C’est le personnage qui pourrait mourir hors écran.

Après deux ans, Étranger est revenu à sa diffusion avec sa sixième saison, qui avait de grandes attentes en raison du temps et des difficultés que la production a traversées, principalement en raison de la pandémie de coronavirus. Il est maintenant temps de penser au septième volet, qui est déjà en tournage, mais les fans s’inquiètent d’une éventuelle mort dans les coulisses. C’est à propos de qui?

Avant le lancement de la sixième partie, via le service de streaming Star+ en Amérique latine, le programme Starz original a surpris en annonçant la saison 7, qui comporterait des changements importants. Ce sera le plus long de toute la série, avec un total de 2016 épisodes, principalement à cause de la brièveté du précédent dû aux inconvénients de développer un tournage en pleine crise sanitaire.

+Qui peut mourir hors écran dans Outlander 7 ?

Les derniers rapports de l’émission affirment que le plateau d’enregistrement a été déplacé en Écosse pour filmer des scènes à Lallybroch, alors les fans ont commencé à se demander si cela signifierait le retour de la famille de Young Ian, y compris Jenny. La pensée d’une partie du fandom est que la production assassinera Jenny hors écran et ils ont une raison de l’imaginer.

Lors d’une interview avec Syfy l’année dernière, l’actrice qui interprète ce personnage, Laura Donnellyavait déclaré que il était très peu probable qu’il revienne. Selon ses mots, l’adaptation des romans de Diana Gabaldon a été longue et absorbante : « Le fait que j’aie deux jeunes enfants et que j’aime faire du théâtre passe avant tout autre travail à l’écran. Je ne veux donner espoir à personne »il expliqua.

La dernière fois que tu as vu Jenny C’est dans le troisième épisode que Claire Fraser a voyagé au 18e siècle pour rencontrer Jamie. Pour le moment, aucun détail officiel sur le personnage n’a été révélé, mais des hypothèses indiquent que le calendrier de l’actrice est très serré et que son destin pourrait être une mort avec une sorte de justification. saison 7 de Étranger Il n’a pas encore de date de sortie, mais il est prévu début 2023.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂