Outlander saison 7 : Caitriona Balfe affirme que ce pourrait être la dernière

La septième saison de Étranger est en cours de production et les fans se demandent déjà si ce sera le dernier. Découvrez ce qu’en pense Caitriona Balfe.

© StarzCaitriona Balfe qualifiée de Claire Fraser

Un nouveau Drought Lander a commencé et les fans de Étranger Ils l’ont très clairement. Après la fureur générée par la sixième saison de la série starz et le succès obtenu avec seulement huit épisodes, il faudra maintenant attendre l’arrivée de la septième partie. En effet, il y a seulement quelques semaines, les acteurs ont confirmé qu’ils avaient commencé à filmer le nouveau lot de chapitres.

On ne sait pas encore quand la septième saison sera diffusée. Étrangermais une chose est certaine : cela viendra avec plus de défis pour Jamie et Claire Fraser. Les protagonistes, incarnés par Caitriona Balfe Oui Sam Heughan respectivement, ont été séparés à la fin de la sixième édition. Pour ce que la série soulève, elle est traduite en justice pour le prétendu meurtre de Malva Christie (Jessica Reynolds), alors qu’il est kidnappé jusqu’à ce qu’il soit sauvé par son neveu.

A tel point que les dernières minutes du huitième épisode de la sixième édition montrent Jamie chevauche le long de la plage à la recherche de Claire. C’est-à-dire que la septième partie commencera avec les Fraser confrontés à ce problème très grave. Même ainsi, la vérité est que ce qui est à venir n’est toujours pas connu plus que l’intrigue qu’il soulève le livre, Écho dans l’osqui sera celui qui s’adaptera Starz à cette occasion.

Cependant, au-delà du fait que le casting travaille déjà sur la suite, les fans de Étranger ils sont impatients de savoir si la série aura beaucoup plus d’avenir. Puis, la septième saison a été confirmée bien avant la fin du tournage de la sixième et, pour l’instant, il n’y avait aucune nouvelle d’une huitième édition. C’est pourquoi, pour les suiveurs, il est d’une importance vitale de savoir ce qui sera L’avenir de Jamie et Claire.

pour la même raison Caitriona Balfe Il s’est efforcé de dire quelle est son opinion sur la question. D’après ce que l’actrice a avoué lors d’une récente interview avec Salon de la vanité, le spectacle approcherait de sa 10e année de production, ce qui serait « une bonne période » pour le conclure. « Nous aurons atteint la barre des presque dix ans d’ici la fin de la saison 7, ce qui semble être un bon laps de temps, mais nous ne le savons pas. Ces décisions sont bien au-dessus de mon influence« , étaient ses mots exacts.

Pour sa part, Diana Gabaldon, qui est l’auteur original de l’histoire, a avoué qu’il aimerait adapter les dix livres. A l’heure actuelle, l’écrivain n’en a sorti que neuf alors que le dixième est en cours de production et tout semble indiquer que ce sera le dernier. Pourtant, on ne sait pas ce qu’il adviendra de la série starz depuis le réseau de télévision, ils ne l’ont pas commenté.

