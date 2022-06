Outlander saison 7 : Caitriona Balfe a donné une avance inattendue sur Claire Fraser

in

Starz

La septième saison de Étranger est en cours de production, mais Caitriona Balfe a déjà donné un aperçu que les fans ont adoré. Qu’adviendra-t-il de son personnage, Claire Fraser ?

©IMDBCaitriona Balfe dans le rôle de Claire Fraser

Après la fin de la sixième saison, les fans de Étranger Ils en voulaient plus. C’est pourquoi le fait que la septième partie soit déjà en cours de production les a beaucoup excités. Cependant, il n’y a toujours pas de nouvelles ou de fuites sur ce qui va se passer, ni de date de sortie officielle ou estimée, donc les fans de Jaime et Claire ils sont impatients de tout savoir sur ce qui est à venir.

A tel point que les mêmes protagonistes, Sam Heughan Oui Caitriona BalfeIls étaient chargés de donner des avances qui ont surpris les fans. Le premier d’entre eux était l’interprète de jamie fraserqui a avoué que son personnage « va trouver claire”. Mais voilà, c’est elle qui a décidé d’en parler, qui a précisé que ce qui va se passer dans les nouveaux épisodes sera encore plus inattendu et charmant pour les téléspectateurs.

Tu dois t’en souvenir Claire Fraser, le personnage de Caitriona Balfe Il s’est retrouvé en prison pour le meurtre présumé de Christie mauve (Jessica Reynolds) et, si elle ne peut pas prouver son innocence, elle pourrait être condamnée à mort. Quelque chose que, sans aucun doute, les fidèles de Étranger Ils ne l’ont pas vu venir, mais voilà que l’actrice confirme que ce cycle d’intrigues se clôturera avec la saison qui bat son plein.

Lors d’un entretien avec Divertissement hebdomadaireBalfe a déclaré: «Ces intrigues vont avoir leur conclusion très bientôt, et ces extrémités vont être bientôt liées.”. Bien que, comme si cela ne suffisait pas, Caitriona a également assuré que de nouveaux personnages arriveront qui changeront tout. Et il ne s’agit pas seulement Stephen, le fils de Jamie hors mariagemais aussi à quelques nouveaux membres qui auront un certain rôle de premier plan.

« Ensuite, nous allons avoir beaucoup de nouveaux personnages qui vont rejoindre la série, ils vont être très importants.« , étaient les mots exacts de l’actrice. Bien sûr, il faut préciser qu’à partir de la production starz Ils n’ont pas encore confirmé ou mentionné l’incorporation de nouveaux membres. C’est-à-dire que Balfe a donné un aperçu que personne n’attendait sur les épisodes qu’ils adapteront Le septième livre de Diana Gabaldon, échos du passé.

