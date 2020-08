Outlander Saison 6 – Une autre saison du conte historique épique

En 1945, la Seconde Guerre mondiale précédente nourrit Claire Randall, et son autre moitié, Frank, visitent Inverness, en Écosse, quand elle est transportée des menhirs de Craigh Na Dun jusqu’en 1743. Elle se joint à un rassemblement de renégats Highlanders de Le clan MacKenzie, recherché par les redcoats britanniques, conduit par le capitaine Jonathan «Dark Jack» Randall, le précurseur de Frank. Elle épouse un Highlander, Jamie Fraser, en raison d’un besoin légitime, mais ils commencent rapidement à avoir l’air étoilé.

Le clan la présume d’être un agent du gouvernement et la considère comme une guérisseuse, l’empêchant de tenter de revenir à son temps. Réalisant que la cause jacobite est vouée à l’échec, Claire tente de les mettre en garde contre la désobéissance. Sa meilleure moitié Jamie est attrapée, tourmentée et agressée par Randall pervers, mais Claire et ses membres du clan le sauvent. Claire révèle à Jamie qu’elle est enceinte et ils mettent le cap sur la France.

Date de sortie de la saison 6 d’Outlander

Le 9 mai 2018, Starz a annoncé que la série serait de retour pour deux saisons supplémentaires (saison 5 et saison 6).

La cinquième saison devait sortir en 2019, qui avait malheureusement été repoussée et finalement sortie en février 2020.

Après cela, il n’y a aucune annonce officielle faite au début de la sixième saison.

Outlander Saison 6 Membres de la distribution

Tout étant génial, nous observerons probablement l’arrivée de chacun des quatre personnages focaux tels que Sophie Skelton dans Brianna Randall, Caitriona Balfe dans Claire Randall Fraser, Richard Rankin dans Roger Wakefield et Sam Heughan dans Jamie Fraser. Le reste n’a pas encore été intimidé.

Intrigue de la saison 6 de l’Outlander

Avant la saison cinq, chaque saison d’Outlander était approximativement fondée sur un livre. Quoi qu’il en soit, la saison cinq a obtenu des scénarios de The Fiery Cross et A Breath of Snow and Ashes.

Il est concevable que la saison six couvre le reste de A Breath of Snow and Ashes mais en plus d’une partie du septième livre de Gabaldon, «An Echo in the Bone».

Chris Albrecht a déclaré dans une annonce que les fans pouvaient avoir confiance que leur chérie Claire et Jamie seraient de retour face à de nouvelles difficultés, ennemis et entreprises au cours des saisons cinq et six. Ils plongeront dans l’histoire américaine et raconteront l’histoire des Frasers alors qu’ils s’installent dans le Nouveau Monde.

