Outlander saison 6 : l’émouvante photo de Sam Heughan et Caitriona Balfe dans les coulisses

La sixième saison de Étranger a laissé les fans en vouloir plus, alors Sam Heughan a pris sur lui de leur plaire. Découvrez la photo réconfortante qu’elle a partagée!

©IMDBSam Heughan et Caitriona Balfe

La sixième saison de Étranger reste un favori des fans. Au-delà du fait qu’il a déjà fini d’être diffusé à la télévision, de nombreux téléspectateurs se sont réjouis de la poursuite de l’histoire de Jamie et Claire Fraser. En effet, le drame est allé beaucoup plus loin et a montré une version complètement remaniée des personnages qu’ils jouent. Sam Heughan Oui Caitriona Balfe.

Cependant, il convient de noter que la sixième saison de Étranger C’était le plus court de toute la série. La production est venue tourner seulement huit épisodes, qui ont été réalisés pendant la pandémie et, aussi, juste au moment où Caitriona Balfe j’étais enceinte. C’est pourquoi la septième partie, dans laquelle le casting travaille déjà, sera encore plus longue avec 16 chapitres au total.

En tout cas, au-delà du fait qu’il y a une édition en route et que la sixième vient de terminer sa transmission, les fans de Étranger Ils en voulaient plus. A tel point que, chaque fois qu’il en a l’occasion, Sam Heughan décide de faire plaisir à ses followers avec les détails du tournage. C’est pourquoi la dernière photographie qu’il a partagée sur son compte Instagram a touché et ému tous ses followers.

Pour accompagner le cliché, l’acteur n’a pas partagé plus d’une date marquant le compte officiel de Étranger et sa compagne, Caitriona Balfe. Mais, non seulement les protagonistes de la série apparaissent sur la carte postale, mais aussi le petit Robbie, l’un des nombreux petits-enfants des Fraser. Dans le post, tout le monde s’amuse à poser devant la caméra et à faire des grimaces bizarres.

A noter que dans la série Jamie Fraser a adopté Fergus (César Domboy), donc il a non seulement le fils de Brianna (Sophie Skelton) comme petit-fils, mais aussi ceux de ce garçon français qui lui est si fidèle. À tel point que Sam Heughan et Caitriona Balfe ont non seulement un lien avec ce petit garçon sur la photo, mais avec bien d’autres qui participent au drame Starz. Et, sans aucun doute, ils ont montré qu’ils s’entendent tous parfaitement.

