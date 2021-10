Outlander Saison 6: Date de sortie, distribution et intrigues

Grâce à sa finale mouvementée et émouvante dans la saison cinq, la saison 6 d’Outlander est officiellement en préparation.

Alors que nous explorons l’histoire américaine et continuons l’histoire de la famille Fraser dans le Nouveau Monde, nous pouvons être assurés que les fans verront leur bien-aimée Claire et Jamie faire face à de nouveaux défis, adversaires et aventures au cours des saisons cinq et six », a déclaré Chris Albrecht, président et chef de la direction de Starz. .

Outlander Saison 6: Date de sortie, distribution et intrigue

Date de sortie de la saison 6 d’Outlander

Ces tout nouveaux épisodes sont un pas de plus vers nous maintenant que le tournage est officiellement terminé.

Une rewatch est possible avant début 2022, sur la base de ce que nous avons appris jusqu’à présent.

Le showrunner Matthew B Roberts, dans un communiqué, a exprimé son enthousiasme à l’idée de retourner dans la salle de montage pour finir de rapprocher les fans de la famille Fraser.

Notre objectif était d’offrir aux fans la saison la plus vibrante et la plus dynamique possible dès que possible, mais le tournage en 2021 nous a présenté des défis sans précédent, ce qui nous a conduits à tronquer la saison. »

En plus de filmer une extension de la saison sept avec 16 épisodes l’année prochaine, Roberts a promis qu’il commencerait une nouvelle ère.

Casting de la saison 6 d’Outlander

La saison six mettra en vedette les acteurs principaux suivants :

acteurs:

acteurs : Caitriona Balfe dans le rôle de Claire Randall Fraser

avec Sam Heughan dans le rôle de Jamie Fraser

et Richard Rankin dans le rôle de Roger Wakefield

Wakefield

Whitfield

Heughan a déclaré à Parade: « Il n’y a jamais un moment d’ennui, quel que soit l’épisode. » En réalité, je pense que cette saison présentera une autre facette de Jamie que je n’ai jamais vue auparavant – c’est quelque chose que je pense que nous verrons davantage.

Heughan a également taquiné (via The Express) « un nouveau personnage, mais il n’est pas si nouveau pour Jamie », ajoutant: « En fait à Ardsmuir, Tom Christie est l’un des anciens ennemis de Jamie. Il arrive à Fraser’s Ridge et essaie de prendre un peu de pouvoir. Il y a donc un peu de jeu de pouvoir, et sa fille devient une partie très, très spéciale de cette histoire. Je ne peux pas donner plus.

Parce que Lord John Gray a déjà une série de livres le mettant en vedette, les spéculations sur un éventuel spin-off se sont poursuivies.

Dans une interview avec Digital Spy et d’autres, l’acteur David Berry a déclaré qu’il poursuivrait cela.

À son avis, le personnage est l’un des meilleurs. « J’ai apprécié ces romans. Ses romans sont plus dans un domaine hypothétique, donc si la bonne série arrivait, j’aurais peut-être sauté sur l’occasion de revenir vers lui.

Intrigue de la saison 6 d’Outlander

« Un souffle de neige et de cendres de Diana Gabaldon sera la base de la saison six d’Outlander.

Comme nous l’avons vu pour la saison la plus récente, cela ne signifie pas que les épisodes à venir s’en tiendront strictement au matériel source. Selon Ronald Moore, EW leur parle chaque année de la façon dont ils abordent ces décisions : « Devrions-nous garder un livre par saison ? Nous l’avons fait jusqu’à maintenant. Mais nous avons parlé de combiner les saisons et de diviser les livres.

« Nous voulons avoir la liberté de choisir ce que nous voulons faire dans la salle des écrivains chaque année. »

Il y a beaucoup de questions auxquelles il faut répondre dans la finale de la saison cinq – et cela pourrait donner une idée de ce qui va arriver.

Y a-t-il une culpabilité liée à l’injection de poison que Marsali a reçue, par exemple ?

Brianna va-t-elle rencontrer William maintenant qu’elle sait qu’elle a un demi-frère appelé William ? Aussi, Buck Mackenzie (le fils de Dougal et Geillis Duncan), l’ascendant de Roger, fera-t-il ses débuts dans la série ?

Claire a été battue puis agressée sexuellement par des hommes que Jamie a sauvés du groupe. En plus d’avoir été battue et agressée sexuellement par des hommes, elle a également subi un traumatisme horrible. Les téléspectateurs la verront parler à Jamie la saison prochaine alors qu’elle traverse la douleur – et la scène finale se termine avec elle en lui disant qu’elle se sent en sécurité dans ses bras.

Harper’s Bazaar cite Balfe en disant : « Nous devons marcher sur une ligne exceptionnelle. »… « De toute évidence, nous essayons de nous en tenir aussi fidèlement que possible aux livres, [rape] est quelque chose qui revient assez souvent dans les romans de Diana. Lorsque vous avez huit ou neuf livres en 20 ans, vous n’avez probablement pas l’impression qu’il y en a autant, mais cela devient assez difficile lorsque vous compressez tout cela pour la télévision. Nous ne pouvons essayer de le faire qu’avec le plus de respect et, je suppose, le plus de pouvoir possible. »

Malgré sa tentative de garder l’attaque hors caméra, Balfe a estimé qu’elle devait avoir un sens et peut-être ajouter une dimension positive à la discussion si possible.