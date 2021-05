Outlander récupère Graham McTavish

La cinquième saison de Outlander est revenu pour positionner la série parmi les plus vues sur Netflix. Il a atterri sur la plateforme après un an d’attente et ses dix chapitres font déjà sensation chez les vrais adeptes de l’histoire d’amour avec Catriona Balfe, dans la peau de Claire et Sam Heughan, dans la peau de Jamie Fraser.

Basé sur les romans de Diana Gabaldón, Outlander est l’une des meilleures séries de la période récente et, à son tour, sa combinaison de l’histoire ancienne de l’Écosse, de la fantaisie, du drame et de l’amour en font un grand succès. En fait, le boom de cette bande est tel que les acteurs tournent déjà la sixième saison.







Bien que, comme si cela ne suffisait pas, Starz Play a également confirmé qu’ils avaient déjà renouvelé pour la septième tranche et, pour continuer avec les volumes écrits par Gabaldón, ils atteindront probablement la neuvième saison. Même ainsi, jusqu’à il y a quelques heures, ce qui n’avait pas été confirmé, c’est le retour de Graham McTavish sur le Strip.

Graham McTavish pourrait revenir. Photo: (IMDB)



Cependant, on sait maintenant que l’acteur qui a donné vie à Dougal MacKenzie pourrait revenir sur le plateau d’enregistrement pour les prochaines saisons. C’est que, son personnage, qui a été tué dans la saison 2, aux mains de son neveu Jamie avant la bataille de Culloden refait surface dans le cinquième opus également grâce au protagoniste personnifié par Heughan.

« La ballade de Roger Mac»C’est le nom de l’épisode dans lequel le personnage de McTavish revient dans la vie des Frasers de manière symbolique. Avant le combat des Anglais contre les régulateurs, Jamie fait un rituel dans la rivière en l’invoquant pour le guider dans la bataille puisqu’il était chef de guerre et, c’est à ce même moment que son fils, Buck MacKenzie, apparaît pour la première fois. .







A tel point qu’avec la première réapparition de Dougal et l’arrivée de son héritage, les rumeurs de revoir qui accompagne Heughan dans Hommes en kilts dans les éditions suivantes, ils ont pris beaucoup plus de force. De plus, il convient de noter que dans les livres de Gabaldón, son personnage est l’un de ceux dont les protagonistes se souviennent le plus au fil du temps.