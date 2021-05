Outlander: que pensent les fans de la saison cinq?

Macna Gants Moto Macna Roval EVO RTX Noirs S (8)

Les Macna Roval Evo RTX sont des gants pour les pilotes qui ne pensent pas que la saison froide soit une raison suffisante pour garer sa moto dans le garage en attendant des jours meilleurs. La membrane Raintex garantit que l'eau et la neige ne pénètrent pas à l’intérieur. Les protections EVA souples et confortables sur les articulations et dans la paume offrent une confiance supplémentaire lorsque vous roulez sur les routes de montagne enneigées.Caractéristiques : • Le cuir de chèvre et le textile Soft Flex offrent à la fois confort et résistance à l'abrasion.• La membrane respirante Raintex garde vos mains au sec.• Protections EVA souples sur les articulations et la paume.• Boucle Centrack 30° pour un ajustement parfait sans compromettre le confort.• Touch Tip: index compatible avec les écrans tactiles• Les sangles autour du poignet créent une barrière contre la pluie et le froid.