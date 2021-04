Outlander projette un spin-off sur un personnage de la série

Outlander il est loin de se reposer sur ses lauriers et c’est pourquoi il veut élargir au maximum son univers. La série travaille actuellement sur le lancement de la cinquième saison en Netflix, a filmé le sixième Oui a déjà la confirmation de la septième. Ce n’est pas tout: vous avez également un projet ambitieux à faire un spin-off sur un personnage important de la série. De quoi s’agit-il et dans quel état se trouve-t-il?

L’émission initialement diffusée par Starz Il est basé sur la saga de livres de Diana Gabaldon et son adaptation ouvre un vaste gamme de possibilités. Le sixième volet, qui a déjà commencé son travail de tournage, se concentrera sur Vent et cendres 2005 et il reste encore à être porté à l’écran Échos du passé Oui Écrit avec le sang de mon cœur.







Cependant, l’auteur a également exploré d’autres profils dans son travail et il y a la possibilité d’élargir l’univers Outlander dans un spin-off sur Lord John Gray. À propos du personnage de David Berry, l’écrivain a publié: Lord John sont Lord John et une affaire privée, La coutume de l’armée, Lord John et la peste des zombies, Lord John et la fraternité de l’épée, Lord John et la main du diable Oui Lord John et le prisonnier écossais.

Que sait-on du spin-off Outlander sur Lord John Gray?

En 2020, le showrunner Matthew B. Roberts il a reconnu que la possibilité était en cours de discussion et qu’elle n’était pas encore définie. « C’est incroyable de voir comment la passion du public pour ces personnages et cette histoire a grandi au fil des saisons; nous aimerions trouver un moyen de continuer à récompenser la fidélité de nos fans. », a-t-il déclaré à Cinemablend.

Gabaldon parle également de la chance depuis 2018 et récemment, qui a parlé était le PDG de Starz, Jeffrey Hirsch. « Nous pensons qu’il existe de nombreuses opportunités dans l’univers d’Outlander d’avoir des extensions d’histoires, des retombées ou des suites. Nous continuons d’en discuter avec nos partenaires chez Sony. », confirmé aux TCA Awards 2021.