Outlander prendra fin dans la saison 7

Avec cinq saisons déjà disponibles à travers le monde, Étranger est l’une des séries d’époque les plus regardées à la fois sur Netflix et sur sa plateforme originale, Starz Play. D’après les romans de Diana Gabaldón, les acteurs Sam Heughan et Caitriona Balfe incarnent les célèbres Jamie et Claire Fraser dans cette version captée sur petit écran qui, l’année prochaine, présentera sa sixième édition.

Après une saison cinq de 12 épisodes, où les Frasers ont fait face à de nouveaux défis, Étranger arrivera avec une sixième partie extra courte : il n’y aura que huit chapitres disponibles et un spécial de 90 minutes avant sa première. Bien entendu, pour calmer le désespoir des fans, sachant que cette nouvelle n’était pas tout à fait plaisante, la production a confirmé que la septième saison, qui a été renouvelée avant de terminer le tournage du numéro six, sera plus longue avec 16 chapitres.

La photo avec laquelle Outlander a donné des nouvelles des saisons. Photo : (Starz)



Cependant, au-delà de la production essayant de remédier aux mauvaises nouvelles initiales, les fans de fiction ne pouvaient pas commencer à imaginer des théories sur les raisons pour lesquelles la saison six serait si courte. Et, l’un d’eux implique la fin de la série : selon ce que beaucoup ont dit, les nouveaux épisodes seront si peu nombreux pour que la saison sept, étant si longue, soit la fin définitive de l’histoire de Jamie et Claire.







Cependant, il faut préciser, pour la tranquillité des fidèles de la fiction, que la prochaine édition a été encore écourtée en raison de la pandémie puisqu’aucun autre épisode n’a pu être tourné car le tournage a commencé tardivement. En fait, selon Mathew B. Roberts, le réalisateur du drame, le plan initial était de comporter 12 chapitres, et s’il avait réussi, la septième saison n’aurait pas été allongée.

Même ainsi, la vérité est que Starz Play n’a pas encore confirmé un renouvellement pour une huitième saison, il est donc possible que la partie qui commencera à tourner après les vacances soit la dernière. Bien que cela relève également de la responsabilité du producteur d’origine de Étranger, qui évalue généralement la suite de leur série en fonction des notes qu’ils reçoivent via la plateforme.