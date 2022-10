Outlander pourrait être dépassé par une nouvelle mini-série Prime Video avec Emily Blunt

in

Starz

Prime Video se prépare à sortir une nouvelle mini-série qui pourrait prendre la position de Étranger comme le meilleur drame d’époque. Découvrez ce que c’est et quand il s’ouvre.

©IMDBSam Heughan et Caitriona Balfe

En 2014 lors de sa création Étranger a commencé à attirer les téléspectateurs de manière inattendue. D’après les livres de Diana Gabaldon, qui ont toujours fait fureur, la série a provoqué le même impact. Protagonisée par Sam Heughan Oui Caitriona Balfe cette bande a attiré des milliers de personnes à travers le monde après avoir atteint les plateformes. Grâce à Netflix, où il y a cinq de ses saisons et Star + où elles sont toutes, la fiction a acquis une renommée mondiale et continue de croître.

En fait, le succès est tel qu’après la sixième saison il est déjà confirmé que Étranger aura une septième édition. Bien sûr, la production Starz ne reviendra pas sur le petit écran avant 2023. En effet, contrairement à l’édition précédente, celle-ci comportera un total de 16 épisodes qui s’apprêtent déjà à faire fureur. Il faut se rappeler qu’il y a quelques jours la production a confirmé le retour des personnages les plus emblématiques comme Dougal Mackenzie et Geillis Duncan.

Cependant, il convient de noter que le sentiment généré par Étranger peut être vu éclipsé par la première d’une nouvelle série sur Prime Video. Il s’agit de Anglais, une minisérie qui débarque sur la plateforme le 11 novembre 2022 et qui promet de faire fureur. Mettant en vedette Emily Blunt, cette création compte un total de six épisodes, du moins dans sa première saison, qui mettra l’accent sur l’identité et la vengeance..

Dans Anglais Emily Blunt se met dans la peau de Lady Cornelia Locke, qui vit en 1900 aux États-Unis. Cette femme vit en cherchant à se venger de son fils, un petit garçon qui a été assassiné. Alors, lorsqu’il croise la route d’Eli Whipp, récemment démobilisé de l’armée et qui tente de rentrer chez lui, tout bascule. Eh bien, c’est là qu’elle trouve la force de se venger en traversant le rude paysage américain.

Cependant, Anglais prend différentes tournures inattendues qui finissent par les transformer en deux enquêteurs de différentes séries de meurtres. Bien sûr, sans perdre de vue : chercher à se venger du meurtre du fils de Cornelia. Cependant, lorsqu’ils rencontrent diverses personnes dangereuses au cours de leur long voyage, le résultat peut être ce à quoi personne ne s’attend, à l’exception de Cornelia.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂