Outlander: pourquoi Tobías Menzies a quitté la série

Les séries d’époque sont déjà devenues un nouvel élément qui assure le succès de Netflix. Tel est le cas de Outlander qui, depuis son entrée dans le catalogue de la plateforme, n’a cessé d’ajouter des fans qui suivent l’histoire entre Jamie et Claire du monde entier.

Catriona Balfe et Sam Heughan dans leurs rôles de Jamie et Claire. Photo: (IMDB)



Cependant, le géant du streaming ne rapporte pas Outlander depuis mai 2020. La quatrième saison de cette production basée sur les livres de Diana Gabaldón est la dernière à être publiée sur Netflix et le cinquième n’arrivera qu’en septembre 2021, c’est-à-dire une année exacte après la fin de sa diffusion sur Starz, le réseau américain dont la série est issue.

Bien sûr, même si la cinquième saison de cette bande qui a Sam Heughan et Catriona Balfe comme protagonistes n’est pas disponible sur Netflix, l’ensemble du casting tourne déjà la sixième saison. Bien que le plan initial était de commencer le tournage l’année dernière, la pandémie de coronavirus a repoussé son calendrier et les acteurs ont pu revenir sur le plateau début mars.

Même ainsi, il y a des interprètes qui ne reviendront pas dans les studios de Outlander et, l’un d’eux est Tobías Menzies. L’acteur né à Londres a joué à la fois Frank Randall et son ancêtre, le capitaine Jack Randall. Le premier était l’homme que Claire avait épousé à son époque, et le second était le capitaine des Redcoats, qui hantait la vie des protagonistes au 18ème siècle.

Le capitaine Randall et Jamie Fraser le jour de la bataille de Culloden. Photo: (IMDB)



Mais, autant ses deux personnages étaient d’une grande importance, non seulement en raison de leurs liens respectifs avec les protagonistes, mais la personnalité que Menzies a réussi à donner à chacun était totalement admirable, à l’heure actuelle, il ne fait plus partie du décor. Quant à Frank, il a été tué dans un accident de voiture après une bagarre avec Claire et Jack a été tué par Jamie Fraser (Heughan) lors de la bataille de Culloden.

À tel point qu’il y a eu beaucoup de spéculations sur la vraie raison pour laquelle les journaux Tobias ont disparu de la saga. Au début, on a supposé que c’était une décision de l’acteur depuis, bien qu’il ait joué un grand rôle dans Outlander, la proposition de jouer le prince Philip d’Édimbourg en La Couronne Il était plus fort et, à vrai dire, quel meilleur privilège pour un Anglais que de faire vivre son souverain dans une fiction?

Tobías Menzies est qualifié de Philippe d’Édimbourg. Photo: (IMDB)



Cependant, Tobías Menzies n’a jamais fait de déclaration sur les raisons pour lesquelles Jack et Frank ont ​​été tués en Outlander. C’est ça, il ne devrait pas le faire puisque, comme on le sait, la série n’est rien de plus qu’une adaptation des livres de Diana Gabaldón et, comme l’écrit l’auteur original, Randall disparaît à la fois dans le passé et dans le présent. C’est-à-dire que la production ne fait plus que suivre ce qui est fourni par le créateur.