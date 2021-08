Outlander : Pourquoi la saison six ne viendrait pas sur Netflix

Étranger fait partie des séries les plus populaires du moment et c’est pourquoi ses fans attendent des nouvelles de sa sixième saison, qui est déjà entièrement tournée. Cette émission originale de Starz Play est également distribuée sur le service de streaming Netflix, où vous pouvez actuellement trouver ses cinq livraisons émises, mais la partie 6 est en danger et, pour une raison particulière, ne parviendrait pas à la plate-forme.

Comme cela s’est produit avec d’autres projets de cinéma et de télévision, l’adaptation des romans de Diana Gabaldon a été affectée par la pandémie de coronavirus, pour laquelle ils ont dû suspendre leurs enregistrements et pour cette raison l’attente a été prolongée. Ce sera la saison la plus courte vue jusqu’à présent, avec huit épisodes, mais dans le septième épisode, nous aurons 17 chapitres en compensation.

Que savons-nous de la livraison numéro 6 jusqu’à présent? C’est ce qu’il a rapporté Variété: « Les Fraser s’efforcent de maintenir la paix et la prospérité au sein d’une société qui, comme Claire le sait bien, marche sans le savoir vers la Révolution. Dans ce contexte, qui annonce la naissance de la nouvelle nation américaine, Claire et Jamie ont construit une maison ensemble sur Fraser’s Ridge. Maintenant, ils doivent défendre cette maison, établie sur des terres qui leur sont concédées par la Couronne, non seulement contre les forces extérieures, mais aussi contre les luttes et les conflits croissants dans la communauté dont ils ont la charge. « .

+ Pourquoi la saison 6 ne viendrait pas sur Netflix

Une partie du public suit la fiction à travers Starz joue, mais la vérité est qu’il a atteint un sommet de popularité lorsqu’il a été intégré au catalogue de Netflix, où il est surtout suivi par le public d’Amérique latine. Cependant, cela pourrait ne pas arriver avec les nouveaux chapitres et est dû à l’arrivée d’un nouveau joueur dans la bataille des plateformes : Star Plus, disponible en Amérique latine à partir du 31 août.







Comme les fans le savent, une autre méthode pour suivre la série consistait à s’abonner à STAR Premium, où l’on trouve Étranger, qui sort en même temps que Starz et fera partie de Star Plus lorsque le streaming commence dans cette région. Donc, Disney pourrait utiliser cet accord pour mettre Netflix, son principal concurrent, au bord du chemin., même s’il faudra voir si de l’autre côté il n’y a pas une stratégie non annoncée à ce jour. Pour l’instant, la sixième saison arrivera au début de 2022 et, si elle atteint Netflix, elle le ferait à la mi-2023.