Outlander : pourquoi la saison 6 sera-t-elle plus courte ?

Février de cette année était la première fois que les fans de Étranger ils ont de nouveau reçu des nouvelles de la série après un an de silence. Le fait est que le neuvième jour de ce mois, il a été annoncé que le plateau d’enregistrement et Fraser’s Ridge rouvriraient leurs portes pour pouvoir tourner immédiatement la saison numéro six. « Nous sommes officiellement en production pour la saison six” A écrit le compte officiel de la bande.

Mais, après ce moment, ce n’est que trois mois plus tard que Étranger Il a redonné le sourire à ses fidèles : le 11 mai, la cinquième édition a été publiée sur Netflix après un an sans que la plateforme ne renouvelle les chapitres. Bien que cette édition se soit terminée rapidement et, par conséquent, globalement, la première de la sixième édition est déjà très attendue, à la fois dans Starz Play et dans le géant du streaming.

Cependant, les dernières nouvelles n’étaient plus roses. Est-ce que, malgré le fait que la fin du tournage des nouveaux chapitres signifiait, pour beaucoup, faire un pas de plus vers la suite de l’histoire de Claire et Jamie Fraser, ce n’était pas ce à quoi ils s’attendaient. En effet, la page officielle de la série a annoncé qu’elle ne serait publiée qu’en 2022 et qu’il n’y aurait que huit fragments à apprécier.

La photo avec laquelle Starz Play a confirmé la fin du tournage.



A tel point que, le showrunner de Étranger, Matthew B. Roberts, qui a récemment confirmé que pour faire son travail, il protégeait le plateau afin de se protéger et de protéger son casting de COVID, a également expliqué à quel point la nouvelle édition sera courte. « Tourner en 2021 a présenté une série de défis sans précédent. Cela nous a conduit à la décision de truquer la saison pour offrir aux fans la saison la plus vibrante et la plus dynamique possible.», a-t-il déclaré, espérant que ce qui s’en vient sera encore meilleur.

En fait, il a également déclaré que lui et son équipe étaient ravis d’aller de l’avant si vite. « Nous voulons aller dans la salle de montage pour travailler à rapprocher les fans de la réunion avec la famille à Fraser’s Ridge.» Étaient ses mots exacts. Et bien que la prochaine saison rompe avec les traditionnels 16 épisodes de Étranger, Roberts a dit : « pas besoin de s’inquiéter, alors nous tournerons un septième prolongé avec 17 épisodes, ce sera l’année prochaine alors que la vie revient à la normale”.