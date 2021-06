Outlander : photos et détails des coulisses de la saison 6

La sixième saison de Étranger C’est l’une des productions les plus attendues par les fans du monde entier, après ce qui était la première du cinquième sur le service de streaming Netflix. Bien qu’il n’y ait pas de date de sortie pour le moment, nous savons que le tournage est déjà terminé et petit à petit nous commençons à connaître de nouveaux détails, comme celles que nous allons vous amener ici, en plus de quelques photos du casting sur le tournage. Épingle de sûreté!

Le showrunner de l’émission a déclaré la semaine dernière: « Nous sommes ravis d’entrer dans la salle de montage pour travailler à rapprocher les fans de la réunion avec la famille à Fraser’s Ridge. ». Ajoutée: « Tourner en 2021 a présenté une série de défis sans précédent qui ont conduit à la décision de tronquer la saison afin d’offrir aux fans la saison la plus vibrante et la plus dynamique possible dès que possible. ».

Les enregistrements de la sixième saison ont été impactés par la crise sanitaire du Covid-19, elle arrivera donc plus tard qu’on ne l’aurait imaginé. En attendant la première, l’actrice écossaise Lauren Lyle, qui joue Marsali Fraser, a partagé une série de photographies prises dans les coulisses, où l’on voit les acteurs caractérisés. Vue!

Là on voit Sam Heughan, Sophie Skelton et David Berry souriant dans une image floue, à ce qui semble être une fête d’anniversaire. Nous avons également une petite vidéo dans laquelle Caitriona Balfe s’amuse sur une balançoire du temps et Lauren anticipe : « Réflexion sur une période de tournage sauvage en famille lors d’un pando ». Bien qu’il n’y ait pas encore de jour précis, a annoncé que de nouveaux épisodes arriveront début 2022.







De quoi parlera la saison 6 d’Outlander? Voici ce que Variety a taquiné: « Construire un foyer dans le Nouveau Monde n’est en aucun cas une tâche facile, en particulier dans la campagne sauvage de la Caroline du Nord, et peut-être plus important encore, pendant une période de bouleversements politiques dramatiques. Les Frasers luttent pour maintenir la paix et prospérer au sein d’une société qui , comme Claire le sait bien, marche sans le savoir vers la Révolution. Dans ce contexte, qui annonce la naissance de la nouvelle nation américaine, Claire et Jamie ont construit une maison ensemble sur Fraser’s Ridge. Maintenant, ils doivent défendre cette maison, établie sur des terres concédées par la Couronne, non seulement des forces extérieures, mais aussi des luttes et des conflits croissants dans la communauté dont ils ont la charge « .