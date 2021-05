Outlander: nouveaux détails et changements révélés pour la sixième saison

Lorsqu’on évoque des productions à succès de ces dernières années, il est impossible de laisser de côté Outlander, qui vient de lancer sa cinquième saison sur le service de streaming Netflix et il s’est déjà positionné parmi les plus consultés par les utilisateurs sur la plateforme. Nous devons encore voir la sixième tranche, mais un producteur important a déjà référencé et avancé de nouvelles pistes pour battre ce que nous verrons plus tard.

Les fans viennent de regarder la saison 5, basée sur La croix ardente, le cinquième livre de la saga Diana Gabaldon. Cette partie de l’histoire était centrée sur la rébellion des contribuables des colonies américaines de Caroline du Nord contre l’Empire britannique. Claire regarde ses amis et compatriotes marcher vers la Révolution américaine, tout comme son mari, Jaime.

Ils tournent actuellement la saison 6, qui sera inspiré du sixième roman, Vent et cendres, et ils nous ont déjà laissé quelques photos des acteurs à l’intérieur de la production, sans toutefois donner trop d’informations. Qui a révélé les détails était Matthew B. Roberts, l’exécutif qui a tendance à «se moquer» des fans avec leurs lieux de tournage.

Dans le podcast appelé Droughtlander, le producteur a annoncé que des moments très traumatisants et émouvants arrivent pour Jamie, Claire et tout le monde, donc ce sera « une saison difficile ». Il a également publié quelques mots sur le processus de création et a commenté que les écrivains débattent beaucoup des scènes de livres qu’ils devraient faire, afin de continuer sur la même voie et de satisfaire les fans.

Finalement, a averti les lecteurs de ne pas s’attendre à une adaptation complète, puisque le volume sur lequel il est basé compte plus de mille pages et qu’il y aura des changements: « Parfois, ce que nous pouvons réellement produire le dicte. Il y a des choses qui, pour nous, ne peuvent tout simplement pas être produites parce qu’elles sont si grandes, du point de vue du tournage. ». Pour le moment, la sixième saison n’a pas de date, mais prévu début 2022.