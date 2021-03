« Outlander »: nouveaux acteurs et personnages pour la saison 6

« Outlander»Tourne actuellement sa sixième saison, qui débutera en 2022. Outre Catriona Balfe et Sam Heughan, qui reviendront respectivement en tant que Dr Claire Fraser et Jamie Fraser, la série Starz a confirmé l’arrivée de trois nouveaux personnages.

PLUS D’INFORMATIONS: Quelle série regarder à l’arrivée de la saison 6 de « Outlander »?

Bien qu’ils soient inconnus des téléspectateurs, les fans des romans de Diana Gabaldon connaissent déjà le produit du sixième volet de l’histoire épique qui raconte le drame de deux amants d’époques différentes.

La compte Twitter officiel de « Outlander»A partagé la première image du trio au milieu du tournage, et apparemment les trois membres de la famille Christie promettent d’être une partie importante des intrigues et de modifier la vie troublée de Jamie, Claire, Brianna (Sophie Skelton) et Roger ( Richard Rankin).

MARK LEWIS JONES COMME TOM CHRISTIE

Tom Christie est le père d’Allan et de Malva. Bien qu’il partage quelque chose en commun avec Jamie, il était à la prison d’Ardsmuir, ils ne seront pas exactement les meilleurs amis. Tom est un protestant fervent qui vient sur les terres du Fraser à la recherche d’un endroit pour s’installer, leurs différences et va provoquer des tensions entre eux.

JESSICA REYNOLDS COMME MALLOW

Malva Christie est la fille énergique de Tom qui est captivée par le travail de Claire et sa pensée moderne, ce qui lui causera des ennuis avec son père conservateur et compliquera par conséquent la vie des Frasers.

ALEXANDER VLAHOS COMME ALLAN

Allan Christie est le fils de Tom et le frère de Malva dans la sixième saison de « Outlander». Il est très protecteur envers sa famille alors qu’elle s’installe dans ce nouvel environnement. Allan ne sera pas content de la relation que sa sœur établit avec Claire.