«  Outlander  »: l’une des scènes les plus importantes de Sam Heughan et Caitriona Balfe était absolument «  horrible  » à filmer

Outlander les fans peuvent être au milieu du plus long Droughtlander jamais. Mais ils ont quelque chose à fêter ce Noël. Les stars Graham McTavish et Sam Heughan donnent aux fans un aperçu de leur nouvelle série Hommes en kilts.

Le casting de «Outlander» | Vivien Killilea / Getty Images

Les fans auront la chance de voir les acteurs explorer leur pays d’origine tout en partageant des histoires personnelles et des contes de l’ensemble de Outlander. L’une de ces histoires pourrait bien concerner une scène importante qui, selon McTavish, était «horrible» à filmer.

Les stars de ‘Outlander’ Graham McTavish et Sam Heughan donnent aux fans un aperçu de ‘Men in Kilts’

En novembre, McTavish et Heughan ont publié leur nouveau livre Clanlands, qui suit les acteurs alors qu’ils voyagent à travers l’Écosse, plongent dans l’histoire et la culture de leur pays et partagent des histoires de leur vie et de leur carrière d’acteur.

Pour accompagner le livre, le duo a filmé leurs voyages pour la nouvelle série limitée Starz Hommes en kilts, qui comportera huit épisodes d’une demi-heure. Pour donner un aperçu aux fans, McTavish et Heughan ont partagé un clip promotionnel d’une minute qui présente les deux hommes assis devant une bûche de Noël en feu, portant des kilts (bien sûr).

Il n’y a pas de plaisanteries spirituelles dans le clip, cependant. Au lieu de cela, les deux hommes versent du whisky et lèvent leurs verres. Heughan profite également de l’occasion pour parcourir une copie de Clanlands. En outre, le duo a publié une vidéo d’une heure Men In Kilts Yule Log qui a une surprise au milieu.

Selon la ville et le pays, Hommes en kilts présente Heughan et McTavish «explorant leur patrimoine et rencontrant une incroyable collection de personnes qui démontrent vraiment ce que signifie être écossais.»

Graham McTavish aborde la scène finale de son personnage

Outlander les fans se souviendront que la saison 2 s’est terminée de manière spectaculaire avec la bataille de Culloden. Il a également vu Claire (Caitriona Balfe) revenir à Frank Randall (Tobias Menzies) au 20e siècle, ainsi que la mort du personnage de McTavish Dougal MacKenzie.

Parce que Claire et Jamie (Heughan) savaient que la bataille de Culloden se terminait par un désastre pour les Écossais, ils étaient désespérés d’essayer de l’arrêter. Dans la finale de la saison 2, Dougal a trouvé Claire et Jamie en train de conspirer pour mettre fin au soulèvement jacobite en tuant Bonnie Prince Charles.

Lorsque Dougal menace de les dénoncer pour trahison, Jamie et Claire n’ont d’autre choix que de le tuer. Mais chez Diana Gabaldon Outlander série de livres, seul Jamie tue Dougal tandis que Claire regarde avec horreur.

EN RELATION: L’auteur de « Outlander » Diana Gabaldon confirme le père biologique de Jemmy avant la grande révélation de la saison 6

Selon Express, McTavish a déclaré lors de la convention virtuelle de Wizard World que les livres indiquaient clairement que son personnage ne survivrait pas après la saison 2. Il n’y avait tout simplement aucun moyen pour lui de survivre.

« Eh bien, ma compréhension des livres est que le personnage de Dougal … meurt vers la fin du livre deux », a déclaré McTavish. «C’est comme ça que je m’en souviens. Il meurt d’une manière un peu différente dans le livre, c’est seulement Jamie qui le tue alors que la façon dont on l’a filmé, c’était à la fois Jamie et Claire. Mais oui, donc je crois comprendre qu’il allait toujours être dans deux saisons.

La star de « Outlander » se souvient d’une scène importante qui était « horrible » à filmer

Lors de son apparition dans Wizarding World, McTavish a également rappelé une scène importante du Outlander pilote qu’il a décrit comme «horrible» à filmer. Plus précisément, c’était le moment où Jamie et Claire se sont rencontrés pour la première fois.

«Je vais vous dire que l’une des choses dont je me souviens en premier est, les premiers trucs que nous avons tournés avec Sam et Caitriona à l’extérieur du chalet où elle rencontre les Highlanders pour la première fois, dans la première saison», a expliqué McTavish. «C’était un temps horrible, je veux dire horrible. C’était la première semaine, je me suis dit: ‘Oh non.’ »

McTavish a expliqué qu’il connaissait bien l’Écosse, mais le temps était si choquant qu’il l’a fait penser: «Oh non, cela pourrait être le cas pendant des années parce que la pauvre Cait gelait.

EN RELATION: Sam Heughan, la star d’Outlander, admet qu’un jour il espère trouver un amour comme Jamie et Claire

«Elle a juste essayé de glisser avec beaucoup de bouillottes et c’était tout», a révélé McTavish.

Lotte Verbeek (Geillis Duncan) a ajouté qu’elle se souvenait s’être demandé comment Balfe était encore en vie. Elle pensait que l’actrice «devait avoir un pouvoir surnaturel divin pour qu’elle ne tombe pas malade».

«Parce que tu as raison, dans la première saison, elle [Balfe] était à cheval sous la pluie et ne portait presque rien dans une chemise de nuit à peu près tous les jours pendant 14 heures », a déclaré Verbeek.

Outlander Les saisons 1 à 5 sont disponibles en streaming sur Amazon Prime Video.