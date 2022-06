Outlander : les deux nouveaux acteurs et personnages qui arrivent dans la saison 7

Starz

Les deux nouveaux acteurs qui seront dans la septième saison d’Outlander ont été confirmés, détaillant à quoi ressembleront leurs personnages respectifs. Rencontrez-les ici!

© StarzOutlander : les deux nouveaux acteurs et personnages qui arrivent dans la saison 7.

Étranger C’était l’une des nombreuses productions audiovisuelles à être affectées par la pandémie de Coronavirus, mais ils ont réussi à surmonter la situation et sont revenus cette année avec leur saison 6 tant attendue. La grande nouveauté de la série est arrivée début 2021 lorsqu’ils ont annoncé son renouvellement. pour une septième livraison, qui est déjà en cours de développement et ce lundi des nouvelles importantes ont été connues concernant sa distribution.

La dernière chose qui est officiellement connue, c’est qu’ils ont déplacé le plateau d’enregistrement en Écosse pour filmer des scènes à Lallybroch, où certains personnages pourraient revenir et l’un d’entre eux pourrait mourir hors écran. Ce sera un long temps de travail pour l’adaptation des romans de Diana Gabaldon, puisque ce sera le plus long du programme jusqu’à présent avec un total de 16 chapitres.

+Les nouveaux personnages à venir dans Outlander 7

Alors que les fans attendent des nouvelles qui se concentrent sur les prémisses et la suite de l’histoire, les réseaux sociaux de l’émission viennent de confirmer les deux nouveaux acteurs qui rejoindront le casting pour la septième saison. Selon la publication officielle, Izzy Meikle-Small rejoindra la série en jouant Rachel et Joey Phillips arrivera dans le rôle de Denzell..

Rachel et Denzel ce sont des Quakers dont la vie tranquille à la campagne change lorsque le jeune Ian arrive à leur ferme avec un William Ranson malade et blessé, détaillez sa description. La Dr Denzell Hunter a été formé en médecine à Boston et à Londres. Fervent partisan de la liberté, il se prépare à rejoindre l’armée révolutionnaire en tant que chirurgien. En revanche, sa sœur cadette, Rachelest modeste mais montre des éclairs d’un esprit fougueux qui attire l’admiration de William et du jeune Ian.

La réaction des fans a été instantanée avec des commentaires positifs dès leur réception, mais les acteurs ont également reçu des messages de Sophie Skelton et Sam Heughan, ainsi que du compte Starz Play. Les derniers épisodes résonnent encore auprès des fans, qui attendent la saison 7, qui pour le moment n’a pas de date de sortie, même si elle est attendue début 2023.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂