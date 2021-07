Outlander : la saison six sera marquée par la tragédie

Après tant de pauses dues à la pandémie, la sixième saison de Étranger il est maintenant prêt à passer en post-production. C’était le 1er juin dernier, coïncidant avec le World Outlander Day, lorsque la production a annoncé la fin du tournage de ces six nouveaux chapitres qui, comme annoncé, n’arriveront qu’au début de 2022 avec le bénéfice d’un premier épisode de 90 minutes.

La photo avec laquelle Starz a confirmé la fin du tournage de la sixième saison.



C’est pourquoi, sachant qu’il n’y aura pas de nouvelles de Étranger Jusqu’à l’année prochaine, de nombreux membres du casting ont commencé à divulguer quelques détails sur ce qui allait arriver et, l’un d’eux, c’est Sam Heughan lui-même qui a parlé davantage de la nouvelle saison. Cependant, récemment, on savait quelle serait l’histoire tragique qui pourrait marquer la sixième partie de la bande.

Dans la cinquième édition, la famille Fraser a été touchée par la mort de Murtagh Fitzgibbons (Duncan Lacroix) dans le chapitre La Ballade de Roger Mac lorsque les tuniques rouges affrontent les rebelles pour la couronne, un groupe intégré par le parrain de Jamie. Mais, maintenant, il semble que dans le prochain épisode, ils subiront une nouvelle perte et que ce sera beaucoup plus douloureux.

Le jour de la mort de Murtagh. Photo : (Starz)



Selon certaines théories qui ont émergé ces dernières heures, qui perdrait la vie dans l’un des six chapitres à venir sera le jeune Ian (John Bell), le neveu de Jamie et Claire. Ces pensées sont dues au fait que, dans le dernier chapitre de la cinquième saison, Jamie a été vu en train de lire un monologue dans lequel il dit que l’honneur et le courage sont des affaires de moelle, et pour quoi un homme tuera, parfois il mourra aussi et, à à ce moment-là, la caméra se concentre sur le personnage de Bell.

Jeune Ian. Photo : (Starz Play)



Bien que, selon les idées d’un autre groupe d’adeptes de Étranger, cette lecture pourrait être un signe avant-coureur des conséquences que pourrait avoir la mauvaise relation avec les Brown, l’un d’eux était le violeur de Claire et, par vengeance, le protagoniste a décidé de le tuer en prenant le corps de son frère. Dans tous les cas, pour découvrir la vérité, il faudra attendre l’année prochaine.