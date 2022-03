Outlander : la condition de Sam Heughan pour les scènes intimes avec Caitriona Balfe

Starz

L’acteur a parlé des scènes sexuelles de la série et a précisé sa demande pour ces moments avec son partenaire. Regardez ce qu’il a dit !

© StarzOutlander : la condition de Sam Heughan pour les scènes intimes avec Caitriona Balfe.

Après plus de deux ans, Étranger Il est revenu avec sa sixième saison sur le service de streaming StarzPlay dans certaines régions du monde et sur STAR+, principalement pour l’Amérique latine, car auparavant Fox avait ses droits de distribution et avec l’achat de Disney, il est allé sur la plateforme. Encore une fois nous avons Sam Heughan en tant que protagoniste de l’intrigue, bien que cette fois, il y a eu un changement dans le tournage et l’acteur lui-même l’a expliqué.

« Claire et Jamie continuent de se battre pour protéger les leurs avant tout, mais même les piliers les plus solides peuvent être décimés face à certains obstacles. Depuis leur domicile en Caroline du Nord, les Fraser aspirent à maintenir la paix et à prospérer dans une société qui, comme Claire le sait, se dirige sans le savoir vers une grande révolution et la naissance conséquente d’une nouvelle nation américaine »a avancé le synopsis du nouvel opus.

+Demande de Sam Heughan à la production

Comme les fans le savent, Jamie et Claire Ils constituent la principale romance du programme, donc plus d’une fois ils ont été vus dans des scènes sexuelles. Pour les nouveaux épisodes, Sam Il avait une condition et c’était avoir un coordinateur d’intimité sur le plateau : « Il nous a aidés à explorer non seulement la relation de Jamie et Claire, mais aussi leurs scènes, pour nous faciliter la tâche. Nous n’avions jamais eu cela auparavant. Avoir quelqu’un pour nous aider à explorer l’intimité était vraiment agréable. J’espère que, d’une manière ou d’une autre, les téléspectateurs peuvent sentir qu’ils sont plus intimes »mentionné.

Dans une conversation avec Divertissement hebdomadaireajoutée: «Avec les scènes de combat, vous avez un directeur de combat. Vous le chorégraphiez, vous savez exactement ce qui va se passer, et cela permet à l’interprète d’explorer et de faire son travail : jouer. ». Le coordinateur en question était vanessa coffey et il était Heughan qui l’a emmenée sur le tournage pour la rejoindre professionnellement et n’a pas seulement travaillé avec l’acteur et Caitriona Balfea également aidé d’autres membres de la distribution.

Coffey Il y fait également référence et explique : « C’est la première fois que je travaille sur une série qui n’a pas eu de coordinateur d’intimité depuis le début, où je n’ai pas été là depuis le début. C’est donc un environnement différent. Ils ont été extrêmement accueillants. , tant du casting que de l’équipe, qui ont vraiment apprécié cette présence et étaient vraiment intéressés par ce qu’elle pouvait apporter ». Pour l’instant la saison 6 de Étranger Il a été publié trois épisodes et il en reste encore cinq, étant le plus court épisode à ce jour.

