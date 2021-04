Outlander: Jenny Fraser pourrait revenir dans l’histoire pour tout changer

Mai 2020 a été la dernière fois que Netflix a montré des signes de Outlander avec la quatrième saison. Dix mois se sont écoulés depuis la dernière nouvelle que le géant du streaming a publiée sur la série qui suit l’histoire d’amour entre Jamie et Claire Fraser et, il n’y aura pas de nouvelles avant septembre 2021, le mois où la cinquième partie sera ajoutée au catalogue de la plate-forme.







Cependant, Outlander Ce n’est pas une série provenant du service payant pour les films et séries, mais c’est de Starz, la chaîne américaine qui a rassemblé les huit livres de Diana Gabaldón et les a mis sur le petit écran. À tel point que, même si la cinquième partie n’est pas encore disponible dans le monde entier, la distribution complète tourne déjà la saison six.

Tout comme il est arrivé à plus d’une fiction, le calendrier des producteurs de la série qui a Sam Heughan et Catriona Balfe comme protagonistes a été affecté par le coronavirus. L’idée originale était de commencer à filmer les nouveaux épisodes l’année dernière, mais avec les restrictions sanitaires, ce n’est qu’en mars 2021 que les acteurs ont pu revenir sur le plateau.

C’est ainsi que Sam Heughan et Catriona Balfe se préparent sur le plateau.



Cependant, il y a certains personnages qui ne sont pas revenus fouler les studios de Outlander. En plus de Tobías Menzies, interprète de Frank et Black Jack Randall, il y a Laura Donnelly qui a donné vie à Jenny Fraser, sœur cadette de Jamie (Sam Heughan) pendant les trois premières saisons.

Comme l’écrit Gabaldon, le personnage de Jenny était censé jouer un rôle important dans la première apparition de Brianna dans le passé au cours de la quatrième saison. Mais, au moment du tournage, l’actrice avait d’autres engagements et attendait également son deuxième enfant dans la vraie vie.

Laura Donnelly pourrait revenir à l’Outlander. Photo: (IMDB)



Pourtant, son nom a de nouveau été lié à Outlander. Bien que le tournage de la sixième saison ne soit pas terminé et que la cinquième saison n’ait pas parcouru le monde, la chaîne Starz a déjà confirmé un renouvellement pour le septième, qui correspondrait au livre Écho dans l’os.

Écho dans l’os (Echoes of the past) est l’avant-dernier volume des livres de Diana Gabaldón, qui raconte la vie de Bree (Sophie Skelton) et Roger (Richard Rankin) après leur retour, avec leurs enfants, au XXe siècle. Bien que, qui joue aussi un rôle important dans cette partie de l’histoire, c’est justement Jenny puisqu’elle officie son rôle de tante et apprend, grâce à sa nièce, que le voyage dans le temps existe.

Pour le moment, les personnages du septième volet n’ont pas été confirmés, mais à la suite de ce qui est écrit par l’auteur original, il est probable que Donnelly aura à nouveau une participation importante. En effet, Maril Davis, le producteur exécutif de la série est venu annoncer: «Nous avons bien l’intention de passer un moment Brianna et Jenny». En d’autres termes, la famille Fraser rejoindra l’intégralité.