Outlander : Jamie Fraser existait dans la vraie vie

Au cours des dernières années, Étranger classé parmi les séries préférées des téléspectateurs et a gagné en considération du public lorsqu’il a été inclus dans la bibliothèque du service de streaming Netflix. Jusqu’à présent, nous avons publié 5 saisons et en attendant les nouveaux épisodes, nous vous dirons l’histoire de la personne sur laquelle Jamie Fraser est basée.

Le sixième volet du programme a terminé son tournage, après une année 2020 avec plusieurs désagréments dus à la pandémie de Coronavirus. « Nous sommes ravis d’entrer dans la salle de montage pour travailler à rapprocher les fans de la réunion avec la famille à Fraser’s Ridge. »dit le showrunner Matthew B. Roberts.

Comme on le sait, le spectacle est une adaptation des romans de Diane Gabaldon, où ils racontent l’histoire d’amour de Jamie et Claire Fraser, joué par Sam Heughan et Caitriona Balfe. Aussi se situe dans un contexte historique très important et les personnages traversent diverses situations qui ont changé l’histoire.

La Bataille de Culloden C’est l’un des jalons représentés dans la fiction, plus précisément dans la troisième saison. Cet affrontement eut lieu le 16 avril 1746 entre les Jacobites et l’armée britannique. Le premier groupe, majoritairement écossais, a été perdant et a subi les conséquences de la défaite, telles que l’éradication du système féodal des clans en Écosse, les cornemuses et les vêtements traditionnels de la région, puisqu’ils ont été déclarés illégaux.







Jamie Fraser est du côté des Jacobites dans Outlander et mène la bataille, dont il s’en sort vivant.. Au cas où vous ne le sauriez pas, Gabaldon s’est inspiré du livre « Le Prince dans la bruyère », dans laquelle il se rapporte Comment Bonnie Prince Charlie et 18 autres soldats blessés s’enfuient et ils se cachent dans une ferme après la confrontation. Deux jours plus tard, ils ont été capturés et exécutés, moins un du nom de famille Fraser, qui appartenait au régiment du maître de Lovet.