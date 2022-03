Outlander : Graham McTavish s’est moqué de la série et de Sam Heughan

in

célébrités

Graham McTavish faisait partie de Étranger dans les trois premières saisons, mais pour les trois suivantes son personnage n’en faisait pas partie, et maintenant il se moque du drame et de son ancien partenaire ? Vue!

©IMDBSam Heughan et Graham McTavish dans Outlander

La sixième saison de Étranger Il a tous les fans en haleine. La série, basée sur les livres de Diana Gabaldón, est revenue après tant d’attente, lançant son premier épisode le 6 mars, tandis que les autres arrivent une fois par semaine. Chaque dimanche, ils sont publiés sur Starz, le lundi ils atteignent Movistar Plus en Espagne et le mercredi sur Stars Plus en Amérique latine, étant ainsi applaudis par des milliers de fans à travers le monde.

Cependant, le fait que Étranger partager un chapitre par semaine garde les adeptes de l’histoire en vedette Sam Heughan et Caitriona Balfe en suspens. Eh bien, même si la sixième partie n’est composée que de six épisodes, ne pas les voir tous d’affilée garde les fans accrochés à l’intrigue. Cependant, cela conduit également à une autre situation : continuer à promouvoir l’édition nouvellement publiée.

À tel point que, au-delà du fait que le casting partage chaque avancée de l’histoire sur leurs réseaux sociaux officiels, la vérité est que la production continue de choisir de promouvoir la série en dehors de cela. ET, parmi toutes les publicités avec lesquelles il a Étranger il y a celui avec les immenses affiches avec les visages de Sam Heughan et Balfe dans les rues des États-Unis ou d’Angleterre, chose qui a évidemment agacé Graham McTavish.

L’acteur écossais faisait partie de la bande Starz dans les premières saisons, mais son personnage a été tué par Jamie, Heughan et la continuité de Dougal MacKenzie a été rendue impossible. Il faut quand même noter que l’artiste a noué une grande amitié avec le protagoniste de la fiction qui l’a catapulté à la renommée internationale et n’a pas hésité à se moquer de lui et de sa photo géante au milieu de la rue.

« N’y a-t-il pas d’échappatoire ?», a écrit McTavish pour accompagner une carte postale dans laquelle l’affiche de Étranger avec Heughan et Balfe caractérisés comme Jamie et Claire. Sans aucun doute, une blague que tous ses fans ont célébrée puisqu’elle fait référence au fait que les deux acteurs passent du temps ensemble. C’est qu’après être devenus de grands amis sur le tournage du strip, ils se sont lancés ensemble dans une nouvelle aventure : Hommes en kiltla série dans laquelle ils voyagent dans différents paradis dans certains pays.

De son côté, Sam a réagi ironiquement au commentaire de son ami et collègue puisqu’il n’a répondu que par une émoticône qui fait référence à « non, impossible ». Apparemment, l’amitié entre les acteurs va de mieux en mieux et, bien sûr, les taquineries entre eux ne peuvent pas manquer car, à vrai dire, qu’est-ce qu’une amitié sans se charger mutuellement?

