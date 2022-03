Outlander était sur le point d’être censuré pour son histoire : vont-ils changer la saison 7 ?

in

La sixième saison de Étranger Il est déjà à l’antenne après tant d’attente et peut être vu dans différentes parties du monde. Bien sûr, il y a dans certains pays qu’il n’atteint presque pas.

Étranger C’est l’une des séries d’époque les plus réussies de ces derniers temps. Son incroyable étalage de production l’a amené à se positionner parmi les premiers que les fans choisissent. De plus, c’est sa transmission sur Netflix après son passage par Starz qui l’a aidée à franchir les frontières en même temps qu’elle a catapulté ses protagonistes, Sam Heughan et Caitriona Balfe, à la renommée internationale.

En fait, tel fut le succès de Étranger qui, à l’heure actuelle, est en plein lancement de sa sixième saison sachant qu’il y en a déjà une septième confirmée. On ignore encore quand arrivera la nouvelle édition, mais une chose est sûre : l’histoire d’amour entre Jamie et Claire va durer un moment. Bien sûr, cela a été réalisé après une longue lutte pour s’assurer qu’il ne soit pas censuré.

Il convient de noter que Étranger C’était, avant d’être une série, une saga réussie de livres écrits par Diana Gabaldón, mais porter une telle histoire sur le petit écran était quelque chose de totalement différent. Comme on le sait, au cours des premières saisons, en plus de l’amour entre Jamie et Claire, l’intrigue était centrée sur la recherche d’indépendance de l’Écosse vis-à-vis du Royaume-Uni. À tel point que c’était un point contre lorsque la production a essayé de publier cela dans ce pays.

D’ailleurs, compte tenu de cela et du poids que l’Ecosse a dans l’intrigue, dans un premier temps aucune chaîne britannique ne voulait miser sur la transmission de la fiction. Et, ces rumeurs ont commencé à se renforcer, mais quand Wikileaks est arrivé, tout a changé. Dans cette enquête, des e-mails ont été divulgués confirmant que le Premier ministre anglais de l’époque, David Cameron, avait rencontré des représentants de Sony et de Starz dix semaines avant le lancement de la série au Royaume-Uni.

D’après ce qui s’est passé à l’époque, Cameron a souligné « l’importance de la série dans l’ambiance politique au Royaume-Uni et en Ecosse à l’automne», faisant référence au référendum qui a eu lieu le 18 septembre 2014 (l’année de la première de la série) entre les deux pays. Apparemment, la crainte du premier ministre était que le contexte qui touche la bande, plus précisément le moment de la fameuse bataille de Culloden, ait pu faire opter les électeurs pour le « oui » à l’idée de devenir indépendant de l’Angleterre.

Et, pour cette raison, étant donné cela, ils ont décidé de retarder la première de l’histoire de Diana Gabaldón plus que prévu. Bien sûr, il convient de noter qu’ils ne l’ont pas censuré et ont laissé la série telle qu’elle est écrite, y compris la bataille de Culloden dans laquelle, selon l’histoire vraie, les tuniques rouges ont gagné, se terminant ainsi par les clans écossais. C’est-à-dire que le problème était dans les premières éditions, donc la prochaine qui est sur le point de commencer le tournage sera exactement comme le dictent les livres.

