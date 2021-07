Outlander et Harry Potter s’unissent grâce à deux de leurs acteurs

Avec cinq saisons étendues dans le monde et une prochainement diffusée, Étranger est devenu l’une des séries de fiction et de drame les plus populaires par les utilisateurs de Starz Play et de Netflix. Basée sur les livres de Diana Gabaldón, cette histoire suit la vie de Claire et Jamie qui rejoignent leurs chemins malgré 20 siècles de différence entre leurs naissances.

Cependant, à l’heure actuelle, il est déjà confirmé que Étranger Il ne renouvellera les chapitres que l’année prochaine puisque c’était il y a seulement un mois que le tournage de la sixième saison s’est terminé. De même, la production a annoncé que le tournage du septième volet commencera après une pause pour les acteurs, dont beaucoup sont déjà en vacances.

Outlander sera renouvelé l’année prochaine. Photo : (Starz)



L’un d’eux est Sam Heughan, qui a décidé de mettre un océan entre l’Ecosse et s’est rendu au Mexique. Mais, un autre membre du casting qui profite des jours et des nuits d’été est Sophie Skelton, l’interprète de Brianna Fraser, qui partage souvent quelques cartes postales de ses jours de congé sur les réseaux sociaux.

Mais, le dernier qu’elle a publié est celui qui a retenu l’attention de ses fans puisqu’il l’unit, ni plus ni moins, qu’avec un acteur de Harry Potter. Il y a quelques heures à peine, Skelton a partagé un cliché sur son compte Instagram avec Oliver Phelps, qui a donné vie à George Weasley dans la saga écrite par JK Rowling.

D’après ce que l’on voit sur la photo, à la fois la star de Étranger alors que Phelps a apprécié le dîner avec le réalisateur Martin Blencowe. Et, c’est précisément leur présence qui a conduit les fans des deux à spéculer qu’ils pourraient préparer un nouveau projet ensemble, mais la vérité est que rien n’est confirmé et que, lors du partage de la photo, Sophie a écrit « méfait géré« , La phrase emblématique des jumeaux Weasley qui se traduit par « méfait géré”.

C’est pour cette même raison que, tout semble indiquer que leur rencontre n’était rien de plus qu’une sortie d’amis. Bien que, bien sûr, beaucoup se souviennent également de l’interprétation de Sophie Skelton en tant que Lily Evans, la mère de Harry Potter dans l’histoire du sorcier le plus célèbre.