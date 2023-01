Outlander est renouvelé pour une huitième saison : est-ce la dernière ?

porte des lions+

Il a été confirmé qu’Outlander a reçu le feu vert pour une saison 8, ainsi que pour la réalisation d’une préquelle qui contient déjà de nouveaux détails.

© IMDbOutlander est renouvelé pour une huitième saison : est-ce la dernière ?

A partir de 2014, Étranger Elle est devenue l’une des séries télévisées les plus acclamées et suivies au monde, et c’est pour cette raison qu’elle atteindra une décennie de diffusion. Ce jeudi son renouvellement pour une huitième saison a été officialisé alors que la septième n’est pas encore sortiebien qu’il s’agisse d’un mouvement déjà coutumier pour l’adaptation des romans de Diana Gabaldon.

La production est revenue sur le plateau d’enregistrement en avril 2022 et sa protagoniste Caitriona Balfe avait prévu qu’elle filmerait pendant 13 mois, puisque le prochain épisode aurait un total de 16 épisodes, soit le double du nombre diffusé dans la sixième partie. Pour le moment, la date de la première de la saison 7 n’a pas été confirmée, mais chaque fois qu’un renouvellement est confirmé, il est annoncé quand il sortira dans les prochaines semaines.

+Outlander se renouvelle pour une saison 8 : Est-ce la dernière ?

Selon ce qui a été officiellement rapporté par Starzle spectacle Étranger Elle vient d’être renouvelée pour une huitième saison.. Cependant, nous avons aussi de mauvaises nouvelles pour ses fans, puisque ce sera la fin de l’histoire. « Pendant près d’une décennie, ‘Outlander’ a conquis le cœur du public du monde entier et nous sommes ravis de mener à bien l’histoire d’amour épique de Claire et Jamie »a déclaré Kathryn Busby, présidente de la programmation originale du réseau.

Il a également avancé : «Mais avant la fin de ce chapitre, il y a une grande partie de son histoire fascinante à raconter au cours de 26 nouveaux épisodes et encore plus pour explorer ce monde dynamique et cette histoire d’origine. Nous sommes ravis de continuer à nous associer à Matthew, Maril et Ronald et avons hâte de voir où leur histoire fascinante nous mènera. ». Ce n’est pas tout pour cette franchise, car une autre confirmation officielle est arrivée : sa préquelle.

Alors qu’il avait été annoncé précédemment, ils ont réaffirmé la préquelle Outlander : le sang de mon sang, qui racontera l’histoire d’origine qui explorera la vie des parents de Jamie, Brian Fraser et Ellen MacKenzie. Le showrunner et producteur Matthew B. Roberts sera à nouveau en charge du projet, qui jusqu’à présent n’a pas confirmé son casting ni les détails du début du tournage. Encore moins sa date, mais il est prévu pour 2024 ou 2025.

