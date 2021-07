Outlander deviendra-t-il une comédie musicale ?

Il est rare qu’une série d’époque englobe à la fois le drame, l’histoire et la fiction, mais Étranger Il l’a fait en battant les bandes typiques. En effet, lorsqu’il a été inclus dans Netflix, après son succès dans Starz Play, son expansion à travers le monde en a fait l’un des plus regardés et des plus choisis par tous les utilisateurs non seulement pour le niveau de production, mais aussi pour l’intrigue qui met en vedette cette star. Sam Heughan et Caitriona Balfe.

Elle, une femme du futur, lui un propriétaire terrien des plus anciens Highlands écossais et héritier de la direction de deux des clans les plus importants. Jamie Fraser et Claire Beachump croisent leurs destins dans cette histoire d’amour mettant en scène Étranger et qu’il a été conçu pour Diana Gabaldón, qui a écrit huit livres à ce sujet et, le 23 novembre, publiera le neuvième, après des années.

Ronald Moore, Caitriona Balfe, Sam Heughan et Diana Gabaldón. Photo : (Getty)



Cependant, tout semble indiquer que Étranger il terminera sa diffusion sur le petit écran par une septième saison. Il y a plus d’un mois, le tournage de la sixième édition s’est terminé et la production a annoncé qu’elle sera extra courte puisqu’elle ne comportera que six épisodes, tandis que la prochaine, qui n’a pas encore commencé à tourner, sera beaucoup plus longue avec 16 chapitres disponibles. .

C’est pourquoi, de nombreux fans ont commencé à spéculer sur une éventuelle fin de la série dans la septième saison qui ne pourrait arriver qu’en 2023. Bien que, pour rassurer beaucoup, l’histoire d’amour de Jamie et Claire a beaucoup de vie devant elle. déjà que maintenant l’idée de capturer la même intrigue est née, mais au théâtre !

Bien sûr, il convient de préciser que cette idée n’a pas été lancée par la production du drame Starz, mais plutôt C’est Tom Ellis, le protagoniste de Lucifer, qui a annoncé son intention de faire une comédie musicale de Étranger. Lors d’une interview avec son ami Sam Heughan, la star de Netflix a non seulement exprimé son désir d’avoir travaillé sur la série, mais souhaite désormais avoir un travail avec le protagoniste de ce drame.

Tom Ellis est celui qui veut une comédie musicale Outlander. Photo : (Getty)



« Peut-être que quand nous aurons tous les deux terminé notre série, nous pourrions travailler ensemble« Ellis s’est lancé et a instantanément proposé à Heughan : »Pourquoi ne pas Étranger: la comédie musicale ?« Même ainsi, Sam a avoué qu’il ne sait pas chanter, mais celui qui a de l’expérience pour se tenir debout devant le micro est Tom, ce serait donc un duo totalement épique, auquel Caitriona Balfe pourrait également s’ajouter.