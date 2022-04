Outlander : des images inédites du tournage de la saison 7 de Caitriona Balfe

Starz

La septième saison de Étranger est en cours de production alors que le sixième vient de terminer sa diffusion. Découvrez les premières images de Caitriona Balfe sur les tournages !

© StarzSam Heughan et Caitriona Balfe

Le 6 mars, les fans de Étranger ils ont retrouvé le sourire grâce au retour de la série sur Starz. Après un an sans nouvelles de le strip avec Sam Heughan et Caitriona Balfe les épisodes qui composent la sixième édition ont été publiés sur la chaîne de télévision. Et puis ils sont venus StarPlus déjà en Amérique latine Movistar Plus en Espagne pour que des milliers de fans du monde entier puissent en profiter.

Sans doutes, l’histoire d’amour entre Jamie et Claire Il a captivé des milliers de personnes qui le suivent depuis le début. C’était en 2014 quand Matthieu B Roberts il a opté pour la capture sur petit écran Les livres de Diana Gabaldon. Cependant, il convient de noter que l’auteur original de Étranger il a fait plus de six écrits et, en fait, il est déjà en train d’écrire le dixième.

A tel point que, si l’on continue avec l’histoire vraie, Étranger Il a un long chemin à parcourir dans le format de la série. On ignore encore si la production voudra se baser sur tous les romans de Diana Gabaldon, mais une chose est sûre : ils ne finiront pas sixièmes. Eh bien, avant de terminer le tournage de la saison six, ils ont confirmé qu’il y aurait plus d’épisodes. Oui! La septième partie de la fiction est un fait.

Bien sûr, la vérité est que même si cela a été confirmé depuis longtemps, ce n’est que maintenant que le tournage a commencé. Comme indiqué sur l’Instagram officiel de la fiction, les prochains chapitres ont commencé à fonctionner il y a moins d’une semaine. Et, pour l’instant, on ne sait pas grand-chose sur ce qui va arriver ou s’il y aura de nouveaux personnages. Car, au-delà du fait qu’il s’agisse d’une série basée sur un livre, Starz Il a fallu une certaine licence créative.

En tout cas, une vidéo inédite a récemment fuité sur Twitter dans laquelle on la voit Caitriona Balfe sur le tournage de la septième saison de Étranger. D’après ce que l’on peut voir dans l’audiovisuel, l’actrice se caractérise par son personnage, Claire Fraser, et sur un bateau ! On ignore encore quelle sera la scène dans laquelle l’artiste travaille, mais tout indique que ce sera avec Sam Heughan une fois de plus.

