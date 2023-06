« Outlander » : comment est la nouvelle version de « The Skye Boat Song », la chanson principale de la saison 7

Après la fin dramatique du sixième épisode de « Outlander »les fans de la série attendent de savoir que va-t-il arriver à Claire, Jamie et le reste de leur famille. La saison 7 du spectacle Starz a non seulement apporté de nouveaux défis, mais aussi un changement dans le thème principal qui apparaît généralement dans les titres d’ouverture. Ici, nous vous disons ce que vous devez savoir sur la nouvelle version de « The Skye Boat Song ».

Le thème choisi pour le programme n’est pas aléatoire, car la chanson écossaise de la fin du 19ème siècle est généralement associée au combat jacobite qui est montré tout au long de « Outlander ».

Dans la version anglaise, il parle du voyage que le prince Charles Edward Stuart doit faire après sa défaite à la bataille de Culloden, pour ne pas être capturé par les tuniques rouges.

Cependant, le thème a été modifié à plusieurs reprises, tant dans sa mélodie que dans ses paroles.

Pour la saison 7 d’Outlander, qui a été créée le 16 juin 2023 sur Starz, « The Skye Boat Song » a eu une nouvelle version. Cela a été légèrement différent de l’écriture de chansons de Bear McCreary et de la performance de Raya Yarbrough qui ont marqué la série.

ÉCOUTEZ LA NOUVELLE VERSION DE « THE SKYE BOAT SONG » POUR « OUTLANDER » SAISON 7

QUI EST LE CHANTEUR DE LA NOUVELLE VERSION DE « THE SKYE BOAT SONG » ?

Si vous avez déjà regardé le premier épisode de la saison 7 de « Outlander », vous avez peut-être remarqué que « The Skye Boat Song » sonne un peu différemment. En effet, la personne chargée d’interpréter la chanson pour le début de chaque chapitre est Sinéad O’Connor.

Qui est Sinéad O’Connor ? Auteur-compositeur-interprète irlandais connu pour ses chansons à succès comme « Nothing Compares 2U », une chanson écrite par Prince.

De plus, sa musique a généralement un message de protestation contre certaines des causes pour lesquelles il fait aussi habituellement de l’activisme. Bien sûr, cela fait d’elle une excellente interprète pour chanter « The Skye Boat Song », un hymne de protestation pour les droits écossais contre l’impérialisme anglais.

Sinéad O’Connor est un auteur-compositeur-interprète irlandais qui interprète « The Skye Boat Song » dans la saison 7 de « Outlander » (Photo : Sinéad O’Connor/Instagram)

LES PAROLES DE « THE SKYE BOAT SONG »

« Chante-moi une chanson d’une jeune fille qui est partie,

Dis, est-ce que ça pourrait être moi ?

Joyeuse d’âme, elle a navigué un jour

Au-dessus de la mer jusqu’à Skye.

Lame et brise, îles et mers,

Montagnes de pluie et de soleil,

Tout ce qui était bon, tout ce qui était juste,

Tout ce qui était moi a disparu.

Chante-moi une chanson d’une jeune fille qui est partie,

Dis, est-ce que ça pourrait être moi ?

Joyeuse d’âme, elle a navigué un jour

Au-dessus de la mer jusqu’à Skye”.

