Outlander : Claire devient une assassine ?

Fans de Étranger ils n’en peuvent plus. Le 1er juin, la fin du tournage de la sixième saison a été confirmée en même temps que la date de la première : ce sera l’année prochaine. Il n’y a pas encore de date officielle, mais la production a clairement indiqué qu’il n’y aurait pas de nouveaux épisodes avant le début de 2022, en même temps que le travail commencera sur la septième édition.







A tel point qu’au milieu de l’attente, de nombreux adeptes de Étranger ils commencent déjà à spéculer sur ce qui va arriver. On sait que cette série est basée sur les romans de Diana Gabaldón, de sorte que plusieurs des théories qui ont transpiré sont basées sur ce que l’écrivain original a capturé dans ses livres. Bien que la production télévisuelle ait pris certaines licences créatives, beaucoup de choses ont été écrites dans les volumes de Gabaldón.

C’est pourquoi maintenant, sur la base de ce qui s’est passé dans Vent et cendres, le sixième tome de cette histoire, beaucoup savent déjà comment Claire (Caitriona Balfe) réagirait face à une possible infidélité de Jamie (Sam Heughan) avec Malva (Jessica Reynolds). Il y a quelques mois de Starz, ils ont confirmé que les Christies arriveraient à Fraser’s Ridge, ainsi que dans les romans, pour bouleverser la vie des protagonistes.

Les Christies. Photo : (Starz)



Composée de Malva, de son oncle Tom (Mark Lewis Jones) et de son frère Allan (Alexander Vlahos), cette famille mettra le protagoniste en difficulté. Tout commence lorsque Tom découvre que Malva est enceinte et pour se sauver elle dit que le père est Jamie. Par conséquent, en entendant cela, Claire réagit très furieusement et bat le prétendu tiers de leur mariage avant de s’enfuir.

Cependant, une fois qu’elle revient, elle tombe sur le corps de Malva qui a été tué par une coupure à la gorge. ET, Bien qu’elle essaie de sauver le bébé qu’elle porte dans son ventre, elle n’y parvient pas et tout le monde la traite de meurtrière au point qu’elle reçoit des menaces de mort.. Mais, en racontant cette histoire, Diana Gabaldón lui donne une conclusion qui a fait le bonheur des lecteurs.

Heureusement, il est confirmé que Jamie n’a pas eu de liaison avec elle puisque la victime était en fait enceinte de son frère, Allan, qui s’est également avéré être le meurtrier. Cependant, cela n’arrive que dans les livres alors que dans la série télévisée tout peut arriver, donc pour savoir la vérité, nous devrons attendre la grande première de Étranger.