Outlander : c’était la supercherie de Tobías Menzies dans la série

Au cours des dernières semaines, Étranger réussi à attirer tous les regards. L’histoire, mettant en vedette Sam Heughan et Caitriona Balfe, fait partie de Netflix depuis longtemps et a donc réussi à se développer à l’échelle mondiale. Il y a déjà cinq saisons que la série compte à la fois sur la plateforme et sur sa chaîne d’origine, Starz, et la sixième sortira bientôt.







En juin dernier, la production de Étranger a confirmé que le tournage de la prochaine édition était terminé et que les nouveaux chapitres sortiront au début de 2022. C’est pourquoi, pendant l’attente et pendant que certains membres de la distribution profitent de leurs vacances, les fans ont commencé à révéler différentes théories sur ce qui venir.

Alors que de nombreux commentaires sont basés sur ce qui se passe dans les livres de Diana Gabaldón, l’auteur original, d’autres sont également des idées simples des adeptes. Mais maintenant, on sait que l’un des personnages les plus détestés de la fiction, Black Jack Randall (Tobías Menzies), a raconté une histoire qu’il n’était pas. En fait, pour cette raison, beaucoup se sont demandé s’il était bien l’ancêtre de Frank Randall.

Claire et Franck. Photo : (Starz)



Dans la première saison de Étranger, Claire Beauchamp se rend en Écosse pour sa lune de miel avec son mari, Frank (Tobías Menzies) pour voir les hauts plateaux. Bien que, lors de ce voyage, ils essaient également de retrouver les ancêtres de Randall, qui est très intéressé à connaître ses racines et surtout Black Jack puisqu’il est considéré comme l’un des architectes de la conquête de l’Écosse dans les années 1700.

Cependant, Claire (Caitriona Balfe) est celle qui connaît la véritable histoire lorsqu’elle voyage dans le passé. Et là, il découvre que Jack n’est pas en fait l’ancêtre d’origine de Frank, mais plutôt son frère, Alexander. Lorsqu’elle et Jamie voyagent en France, elle découvre qu’Alex Randall était très malade avec ses poumons et qu’il était amoureux de Mary Hawkins, avec qui il attendait un enfant.

Tobías Menzies dans le rôle de Black Jack Randall. Photo : (Starz)



Mais, en raison des problèmes de santé d’Alex, c’est justement le capitaine des tuniques rouges qui doit s’occuper de la famille de son frère. A tel point qu’en réalité, Frank n’est pas à l’origine un descendant du maléfique Black Jack, mais fait partie de la famille, mais est l’héritier de son frère.