Outlander : c’est la vraie vie du méchant le plus redouté de la série

Étranger C’est l’une des séries les plus populaires de ces dernières années et compte des millions de fans à travers le monde, qui profitent actuellement de sa sixième saison, après plus de deux ans sans diffusion en raison de la pandémie de Coronavirus. Tout au long de leur histoire, ils ont rencontré divers méchants, mais très peu ont réussi à transmettre la peur de Stéphane Bonnet. Saviez-vous que c’est un vrai personnage ?

Le personnage interprété par Ed Speelers est devenu l’ennemi juré de Jamie et Claire Fraser au cours de la saison quatre, après qu’il ait été décrit comme un voleur et que le couple l’ait aidé à éviter l’exécution. Après cette situation, bonnet et son gang attaque le navire à destination de la plantation River Run, où il tue Lesley, mais les protagonistes se rendent compte que cet homme continuera de leur causer des ennuis à l’avenir.

+Comment était le vrai Stephen Bonnet ?

Au cas où vous ne le sauriez pas, l’auteur de la saga littéraire, Diana Gabaldon, était basée sur le Major Stede Bonnetun chevalier pirate qui existait il y a des siècles, pour créer Étienne, bien qu’il n’ait pas pris son vrai nom et ait décidé de le changer. Ce propriétaire terrien initié au monde de la piraterie est né en 1688 dans une riche famille anglaise vivant sur l’île de la Barbade et hérita du domaine familial après la mort de son père.

Selon les historiens, il était engagé dans l’armée, mais en raison de problèmes conjugaux avec sa femme Mary Allamby et d’un manque d’expérience en tant que marin, il décida de se consacrer à la piraterie en 1717. Sa première démarche fut d’acheter un voilier, baptisé comme vengeance, et a voyagé avec son équipage le long de la côte est nord-américaine et est devenu célèbre pour avoir capturé d’autres navires et brûlé des navires Babadan. Lorsqu’il est arrivé aux Bahamas, il a rencontré le célèbre Blackbeard, avec qui il avait un lien qui les a amenés à piller d’autres navires dans la région, puis a commencé une étape dans laquelle il a été impliqué dans des poursuites pour son travail.

Bien qu’il ait pris sa retraite pendant un certain temps, en 1718, il redevient pirate et le colonel William Rhett mène une expédition pour les déplacer, pour laquelle ses hommes combattent et battent ceux de Bonnet, qui décident de se rendre. Stede a tenté de s’enfuir après avoir été accusé de piraterie, mais il a été repris et traduit en justice, où il a été reconnu coupable de ses acteurs et condamné à mort.. Le 2 décembre 1718, il est pendu à Charleston suite à la décision du juge Nicholas Trott.

