‘Outlander’: Caitriona Balfe aime taquiner Sam Heughan à propos d’une de ses bizarreries

Caitriona Balfe et Sam Heughan jouent le couple bien-aimé Claire et Jamie Fraser sur Outlander. Les deux sont devenus de bons amis au fil des ans. Et dans les coulisses, ils partagent une plaisanterie amicale que les fans ne peuvent pas voir.

Dans une récente interview avec son Outlander co-stars Tom Downie et David Berry, Heughan a détaillé une de ses bizarreries qui fait toujours rire. Et il a suggéré que Balfe est généralement le premier à le taquiner à ce sujet.

«Outlander» étoiles Sam Heughan et Caitriona Balfe | Frederick M. Brown / Getty Images

Sam Heughan et Caitriona Balfe partagent souvent leurs plaisanteries amicales sur les réseaux sociaux

Balfe et Heughan travaillent en étroite collaboration depuis près de six ans. Et en plus d’être co-stars, les deux sont également maintenant coproducteurs sur Outlander. Il n’est donc pas surprenant qu’ils soient maintenant de très bons amis qui n’ont aucun problème à se séparer l’un de l’autre de Mickey.

En avril, pour le 40e anniversaire de Heughan, Balfe a partagé un message de célébration et l’a tease sur son âge. « Joyeux anniversaire à cet être humain ridicule, » elle a tweeté. «J’espère que vous avez le coupe-nez et le cadre Zimmer que je vous ai envoyés !!! Beaucoup d’amour, vous télé-wifie @SamHeughan # Big4Oooh. »

Impliquant que Heughan vieillit, Balfe a fait référence à une tondeuse à poils nasaux et à une monture Zimmer – une marchette à quatre pattes souvent utilisée par les personnes âgées pour aider à la mobilité.

Les stars de l’Outlander se soutiennent toujours

Heughan et Balfe partagent une amitié particulière, et cela se traduit par une chimie crédible à l’écran. Dans une interview avec Gold Derby, Heughan a fait l’éloge de Balfe et a révélé qu’ils se soutenaient toujours.

«Elle est intellectuelle, elle est extrêmement intelligente mais très généreuse, et elle est toujours très attentionnée aussi», dit-il. « Donc, je pense que j’ai tellement de chance – Pouvoir se faire confiance et se soutenir mutuellement a été la partie la plus importante de tout cela. »

‘Outlander’ stars Caitriona Balfe et Sam Heughan | Alberto E. Rodriguez / Getty Images

Bien qu’ils soient très professionnels en ce qui concerne leur métier, les deux plaisantent également dans les coulisses. «Nous sommes des idiots, vous savez, nous rions beaucoup, nous parlons de bêtises», a ajouté Heughan. «Nous sommes très enfantins. Mais c’est formidable de l’avoir – je ne pourrais pas être plus reconnaissant d’avoir une si bonne co-star.

Caitriona Balfe tease Sam Heughan à propos d’une bizarrerie particulière sur le plateau d’Outlander

Quand on parle à Downie et Berry pour leur Parias podcast, Heughan a noté les efforts nécessaires pour filmer le Outlander scènes de combat. Mais lors des coups de feu, il a tendance à grogner. Et c’est une bizarrerie pour laquelle Balfe ne le laisse pas s’en tirer.

«Je me fais un peu taquiner sur Outlander par Caitriona parce que pendant les scènes de combat, je fais beaucoup de bruits », a révélé Heughan. «C’est vraiment nécessaire, ça fait partie du combat. Cela aide l’autre acteur à savoir quand vous êtes sur le point de les frapper. Mais c’est un problème parce que vous commencez à aller trop loin avec cela. Et j’ai tendance à tout faire.

Heughan et Balfe se préparent pour commencer le tournage de la saison 6 de Outlander début 2021.