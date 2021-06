Outlander : Caitriona Balfe a subi des discriminations dans la série

Tout comme Sam Heughan, Caitriona Balfe acquis une renommée internationale depuis Étranger il a été intégré au catalogue Netflix. L’actrice, qui met la peau à Claire Fraser est, désormais, l’une des interprètes du moment étant donné le niveau de succès que connaît la série basée sur les livres de Diana Gabaldón et parce que l’histoire d’amour qu’elle porte avec son costar, qui joue Jamie Fraser, est l’un des plus admirés.







Cependant, au-delà du niveau d’acteur dont il a fait preuve Caitriona Balfe tout au long des cinq saisons de Étranger déjà étendu à travers le monde, elle a été discriminée pendant la première année de fiction. Bien qu’elle soit au même niveau que Heughan en matière de notoriété et même, lors de la première saison, elle était encore plus essentielle que lui puisque c’est à cause d’elle que le voyage dans le temps a commencé, elle a eu des problèmes de salaire avec la production.

C’est que, il y a quelques semaines, la même artiste a avoué que, contrairement, par exemple, à Heughan, elle recevait moins de salaire qu’elle ne devait. « Cette première année de Étranger, j’étais payée misérablement, mais j’étais une nouvelle actrice et je devais vraiment faire mes preuves», Il a commencé par dire puis a ajouté : «J’ai travaillé des heures qui pouvaient sembler folles et je ne me suis jamais plaint, je me suis présenté et je connaissais mes lignes tous les jours”.

L’une des premières apparitions de Caitriona Balfe dans Outlander. Photo : (Starz)



Malgré tout, Caitriona a assuré que, pour demander plus d’argent, elle avait d’abord jugé plus prudent de prouver sa valeur puisqu’en 2014, elle était encore une actrice relativement nouvelle. « Je pense qu’à la fin de la première année, tout le monde pouvait voir que j’étais un travailleur acharné, dévoué et un atout pour le programme et pour l’entreprise en général.« , a expliqué Balfe.

Maintenant, au-delà de l’inconfort qu’il a subi Caitriona Balfe pour cette première année de ÉtrangerAujourd’hui, elle et Sam Heughan sont au même niveau. Selon un rapport de 2017, les deux stars ont un capital estimé à 80 736,50 € (100 000 €) par épisode, bien que maintenant ces chèques aient probablement augmenté, d’autant plus qu’elle et lui ont également été producteurs de la fiction depuis le tournage du film. cinquième saison.