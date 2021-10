Outlander : Caitriona Balfe a donné des détails sur ce qui va arriver à Jamie et Claire dans la saison 6

in

Il reste encore quelques mois avant la première de la sixième saison de Outlander, mais ça donne déjà beaucoup de choses à dire. La série sera diffusée en 2022 avec seulement six épisodes, avec 90 minutes supplémentaires. A cette occasion, les protagonistes doivent faire face à une nouvelle guerre et aux conséquences de la fin que Claire Fraser, le personnage de Caitriona Balfe, dans la dernière édition.

Cependant, malgré le fait qu’il existe déjà une bande-annonce officielle pour Outlander, toujours absent pour la grande première. Le donjon n’est pas terminé et les fans ne peuvent pas contenir leur anxiété, alors Caitriona Balfe décidé de donner quelques aperçus des choses à venir. Après que Sam Heughan ait assuré qu’entre Jamie et Claire il y aurait une rupture controversée, c’est maintenant l’actrice qui en a parlé.

En pleine promotion de son prochain film, Balfe, il n’a pas hésité à évoquer ce que réserve l’avenir de Claire. Lors d’une conférence de presse pour Podcast du circuit des prix des variétés, l’actrice a commencé par dire : « C’est une saison un peu tronquée, mais il se passe beaucoup de choses. Il y a de nouvelles personnes qui viennent à Ridge et elles bousillent vraiment les choses”. Ces mots font référence à l’arrivée de la famille Christie dans la vie des Fraser.

Selon les livres de Diana Gabaldón, l’écrivaine originale de la bande, celle qui apporte le plus de chaos aux protagonistes est Malva Christie, ce qui cause de gros dommages au couple. En revanche, Caitriona a assuré que cette édition est idéale pour voir son personnage sous une nouvelle facette. « C’est une très bonne saison pour Claire. Il sera déstabilisé d’une manière que nous ne l’avons jamais vue auparavant. Et cela a beaucoup à voir avec les répercussions de ce qui s’est passé à la fin de la saison dernière.« .

Lors de la finale de la cinquième édition, Claire a été agressée sexuellement par un groupe d’hommes dans les bois sombres de Caroline du Nord. A tel point que, selon ce qu’en a dit l’interprète, ce sera un traumatisme difficile à surmonter. Bien sûr, elle ne le fera pas seule puisque Jamie, joué par Sam Heughan, sera celui qui l’accompagnera le plus alors qu’elle se concentre sur la guerre qui s’annonce.

« Jamie a aussi beaucoup dans son assiette. Il essaie de couvrir plusieurs lignes politiques différentes, donc d’un côté il essaie d’apaiser les Britanniques, mais il sait aussi qu’ils vont perdre la guerre, donc il ne veut pas se faire prendre.”. Et, ceci dit, Caitriona Balfe a clairement indiqué que Outlander Il arrivera avec une saison pleine de drame et d’adrénaline pour tout le monde, en particulier pour elle et Sam Heughan.

