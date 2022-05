Outlander aura un spin-off et Sam Heughan a réagi de manière très particulière

Starz

Sam Heughan est le grand protagoniste de Étranger, mais maintenant la production a confirmé qu’elle ferait un spin off de la série et l’acteur a réagi d’une manière très particulière. Vous savez ce qu’il a dit.

Après avoir fait sensation avec la sixième saison de Étranger, le casting complet travaille déjà sur le septième volet. La prochaine édition a été confirmée bien avant la première de la sixième et, il y a quelques semaines à peine, ils ont annoncé le début du tournage. Bien sûr, pour le moment, on ne sait pas quand il sortira.

Pour l’instant, les fans de Étranger Ils devront supporter un autre Droughtlander (un terme utilisé entre les saisons) puisque le nouveau lot d’épisodes arrivera probablement l’année prochaine. Même ainsi, la réalité est que les adeptes de la histoire d’amour entre Jamie et Claire Ils attendent toujours le renouvellement de la huitième saison, dont pour le moment il n’y a pas de nouvelles à ce sujet.

Cependant, ce qui est une confirmation officielle, c’est queÉtranger aura un spin-off. Il y a des mois, Starz a annoncé l’idée, mais maintenant, ils viennent de l’annoncer à tous leurs fans. Tel est ainsi Sam Heughan, qui donne vie à Jamie Fraser dans la série, a donné son avis à ce sujet. L’acteur donnait une interview pour le podcast Heureux Triste Confus Oui a révélé ce qu’il a ressenti lorsqu’il a découvert l’existence de ce nouveau programme qui fonctionnera comme une préquelle de la série.

« Je savais que c’était dans les coulisses, je savais que ça se passait», a-t-il commencé à expliquer. Puis il a ajouté : « Je n’avais pas réalisé que c’était si loin. J’ai vu Diana (Gabaldón) ce week-end et elle écrivait furieusement”. Mais, comme si cela ne suffisait pas, Heughan a assuré qu’il voulait pouvoir apparaître dans la nouvelle bande: « Je sais qu’ils sont vraiment excités, je suis excité pour eux et je suis un peu jaloux aussi. Je me demande si je peux y entrer« , a dit.

Que oui, pour le moment, On ne sait pas quelles sont les retombées de Étrangermais l’une des plus grandes spéculations des fans est que Il s’agira des parents de Jamie, Brian et Ellen Fraser.. A tel point qu’il y a probablement un Jamie dans ce prequel, mais s’il le fait, ce sera sa version enfant, ce qui implique un acteur plus jeune que Sam. Mais, tout n’est pas perdu puisque le protagoniste de la série pourrait apparaître dans ce programme dans les derniers épisodes montrant ses derniers jours avec ses parents.

