OUTLANDER arrive alors que l’enregistrement de la saison 6 a commencé récemment, différé en raison de la pandémie de Covid-19.

L’étranger est un arrangement de sentiments vérifiables de rêve, pour lequel les fans du monde entier ont éprouvé des sentiments passionnés à la fois pour la conception de livres et pour une émission de réseau. Néanmoins, pour un arrangement pas le temps comme le voyage actuel, il tire vraiment une tonne de son histoire de la vérité enregistrée.

La première période de 16 scènes de l’arrangement télévisé dépend du roman principal de l’arrangement, Outlander. La deuxième période de 13 scènes, en vue de Dragonfly in Amber, diffusée d’avril à juillet 2016. La troisième saison de 13 scènes, à la lumière de Voyager, diffusée de septembre à décembre 2017.

La quatrième saison de 13 scènes, en vue de Drums of Autumn, diffusée de novembre 2018 à janvier 2019. La cinquième période de 12 scènes, en vue de La Croix de feu, a circulé de février à mai 2020.

Il y a 6 saisons avec 10 scènes ou plus qui sont acceptables à regarder. Si exceptionnellement en ce qui concerne la saison –

Dans la première saison, en juillet 2012, il a été comptabilisé que Sony Pictures Television avait lié les droits à l’arrangement Outlander d’Abandon, avec Moore ajouté pour renforcer la tâche et Jim Kohlberg livrant. Sony a terminé l’arrangement avec Starz en novembre 2012 et Moore a recruté un groupe de composition en avril 2013.

En juin, Starz a obtenu le projet Outlander pour une demande de seize scènes, et en août, il a été rapporté que John Dahl coordonnerait les deux premières scènes. Le PDG de Starz, Chris Albrecht, a déclaré plus tard qu’il avait allumé au vert quelques projets de type, y compris Outlander, pour déplacer l’amélioration de l’organisation de l’organisation vers des «foules qui étaient mal desservies» afin de «générer une véritable base de fans intense qui, à ce stade, se transforme en le genre. du bouquet de promotion pour les spectacles réels.

Dans la deuxième saison, à Paris, Claire et Jamie tentent de déjouer les jacobites en sabotant les soutiens que le roi Louis XV de France va probablement donner. Jamie devient le compatriote de Charles Stuart, pourtant les Frasers négligent de prévenir les soulèvements. Randall revient à Paris, mais Claire oblige Jamie à s’engager à le garder en vie jusqu’à ce que la chute de Frank soit garantie. Elle accomplit cela en persuadant Randall d’épouser Mary Hawkins. Claire perd son enfant et elle et Jamie retournent en Écosse. Les Jacobites remportent la bataille de Prestonpans.

Dans la troisième saison, Jamie assassine Randall à Culloden et est gravement blessé, mais l’exécution sauvée. À la prison d’Ardsmuir, il devient une connaissance étroite avec le représentant principal Lord John Gray, qui plus tard le libère pour travailler dans un domaine anglais. Là, Jamie est contrôlé dans un contact sexuel et père un enfant mal conçu, William. Jamie rentre en Écosse et se transforme en imprimeur.

Dans la quatrième saison – Dans la colonie britannique de Caroline du Nord, Claire et Jamie cherchent à rentrer en Écosse avec Fergus, Marsali et Ian. Ils visitent le manoir de la tante de Jamie Jocasta Cameron, où ils voient des états d’afro-américains opprimés. Claire et Jamie choisissent de quitter et de garantir la terre qu’ils appellent Fraser’s Ridge, qui est désormais possédée par Cherokee. Jamie retrouve Murtagh, actuellement une forge et responsable du développement des régulateurs. Le souverain John rend visite à Willy, l’enfant de Jamie.

En outre, il y a des saisons exceptionnellement fascinantes après ces…….

En l’appelant «une sorte de spectacle alternatif que je n’ai jamais connu, à ma mémoire», Albrecht a accepté que le mélange d’imagination, d’activité, de sentiment central solide d’Outlander et d’un centre activiste pour les femmes le séparerait.

Un autre élément distinctif du spectacle est son utilisation du gaélique écossais. Àdhamh Ó Broin est le conseiller linguistique et Griogair Labhruidh a chanté en gaélique sur la bande originale de la deuxième saison.

Pas généralement un spectacle pour les timides, la représentation de la vie au début des années 1700, à la fois en Écosse et en Amérique, a un niveau de précision étendu. Le sujet enchevêtré d’une femme se préparant comme spécialiste puis spécialiste à la fin des années 1940 »…

