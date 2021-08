Outlander a donné une leçon d’histoire

En dépit d’être une fiction avec toutes les lettres, Étranger il est également basé sur l’histoire réelle de l’Écosse. Comme n’importe quel pays au monde, la maison de Jamie et Claire dans les premières saisons a également été victime de guerres sanglantes qui sont entrées dans l’histoire, notamment à cause de la façon dont cela a affecté l’avenir des habitants.

À l’heure actuelle, l’Écosse est considérée comme une ville d’Angleterre et cette union a commencé précisément au moment où elle est établie. Étranger. En 1700, les rois d’Écosse, Jacobo Estuardo et Clementina Sobieski sont limogés par les tuniques rouges, la même armée qui intègre Black Jack Randall (Tobías Menzies) dans la série.

Black Jack Randall. Photo : (IMDB)



De même, cette fiction basée sur les livres de Diana Gabaldón raconte également le moment où le fils de Jacobo, Carlos Estuardo, a été nommé régent pour diriger les affaires de sa famille et finalement ramener son père sur le trône. C’est pourquoi, en 1745, il mena le premier soulèvement jacobite avec des troupes des Highlanders écossais, au même titre que Jamie et son oncle, Dougal MacKenzie.

De plus, Carlos Stuart était le même qui a forcé les Écossais à apparaître dans la célèbre bataille de Culloden. D’après ce qu’il raconte Étranger, cette confrontation a été l’une des plus sanglantes de l’histoire de l’Écosse où des milliers de vies ont été perdues et, comme si cela ne suffisait pas, les vies de Jamie et Claire ont dû se séparer.

La scène d’Outlander la plus importante de la bataille de Culloden. Photo : (IMDB)



Et tandis que beaucoup de choses qui ont été montrées dans la série n’étaient rien de plus que de la fiction, les Stuarts sont une partie importante de l’histoire. A tel point qu’après l’intérêt qu’il a suscité Étranger Dans le monde entier, de nombreuses productions ont été lancées pour raconter la vie, sous différents angles, de cette famille qui a été détrônée.

Les deux reines Oui Règne sont deux des exemples clairs de la façon dont les Stuart ont commencé à faire partie de l’intérêt général.