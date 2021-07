Outlander a dérangé une de ses actrices

Avec la fin du tournage de la sixième saison de Étranger, les fans n’ont plus où s’accrocher pour voir comment la série continue. Bien qu’il ait déjà été confirmé qu’il y aura une septième édition, le casting est en vacances après le travail acharné des six prochains épisodes qui, comme annoncé, ne sortiront que l’année prochaine.

La photo avec laquelle Starz a confirmé la fin du tournage.



A tel point que, pour calmer l’angoisse des adeptes de Étranger, les acteurs publient généralement quelques images des coulisses ou filtrent certains détails de ce qui les attend. En fait, l’un des premiers à parler, peut-être plus, était Sam Heughan, qui a révélé des détails choquants de ce qui sera vu dans la sixième partie de la fiction qui l’a catapulté à la renommée internationale.

Cependant, maintenant, c’est Lauren Lyle qui a décidé de parler de son expérience dans la série basée sur les livres de Diana Gabaldon. L’actrice, qui incarne Marsali Fraser dans la fiction, a pris une grande importance dans son rôle en devenant la grande assistante du protagoniste, Claire Fraser (Caitriona Balfe) en médecine et, par conséquent, de nombreux fans suivent ses traces.

Lauren Lyle avec Caitriona Balfe sur le plateau. Photo : (Starz)



C’est pourquoi la récente interview que Lyle a donnée a beaucoup attiré l’attention de tous les fidèles de cette histoire. Eh bien, la star a confirmé que, lors de la cinquième saison de la série, elle ne se sentait pas tout à fait à l’aise puisque, Les enregistrements ont été compliqués pour elle car elle était toujours enceinte, bien sûr, de manière fictive.

Marsali Fraser avec son fils aîné. Photo : (Starz)



« C’était comme deux mois, et trois mois, puis quatre mois, et puis jusqu’à neuf. Le seul plaisir que j’ai eu du succès de neuf mois est que je n’ai pas eu à porter de corset avec« Il a souligné puis ajouté : »Je suis de petite taille et il me semble que je porte six enfants à la fois, mais j’ai vu des amies enceintes et voici à quoi je ressemblerais”.

Mais, malgré tout, la star de Étranger a avoué que « ça a été super« Et est très reconnaissante pour son rôle, disant que c’était incroyable d’agir de cette façon. Bien sûr, ce qu’il espère pour les prochaines saisons, c’est de ne plus avoir à jouer une femme enceinte.