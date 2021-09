Outlander 6 : sera-t-il diffusé sur Netflix ?

Il n’est pas encore sorti et la sixième saison de Étranger il fait déjà des ravages dans le monde entier. Depuis qu’il a été annoncé, le 1er juin, la fin du tournage, l’anxiété des fans n’a fait qu’augmenter chaque jour. Néanmoins, il convient de noter que la même production a confirmé qu’il n’y aura pas de nouveaux chapitres avant l’année prochaine.

La photo avec laquelle Starz a confirmé la fin du tournage.



Il y avait six épisodes qui ont été tournés pour la prochaine édition de Étranger avec 90 minutes supplémentaires. Et, malgré la déception que cela a générée chez les adeptes de l’histoire de Jamie et Claire, de Starz ils ont su conformer les fans, confirmant également qu’en 2022 ils commenceront le tournage de la saison numéro sept. Je veux dire, il y a un Fraser pendant un moment.

Pourtant, pour tous les fidèles de cette histoire qui résident en Amérique latine la question est la même : quand arrive-t-elle sur Netflix ? Eh bien, la chose logique serait que si la série termine sa diffusion sur Starz au milieu de l’année prochaine, elle sera partagée sur le géant du streaming d’ici la seconde moitié de 2022 ou au plus tard, début 2023. Cependant, maintenant Un problème a surgi et la fiction peut ne pas arriver sur la plate-forme.







Pour ce qui transcende maintenant c’est Amazon Prime Video qui détient les droits de diffusion en Amérique latine. De plus, les cinq premières saisons, toujours sur Netflix, sont également disponibles sur Amazon mais la sixième pourrait être exclusive à ce dernier. Cependant, tout n’est pas perdu pour ceux qui n’ont pas d’utilisateur dans ce service à la demande.

Apparemment, Amazon est celui qui prévaut avec les droits de diffusion, donc ce format créerait la sixième édition avec un chapitre par semaine. C’est-à-dire qu’après leur sortie sur Starz, ils arriveront sur la plate-forme la semaine suivante. Mais, cela ne signifie pas qu’en 2023 la saison complète sera publiée sur Netflix, comme cela s’est produit avec le premier.