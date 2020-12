Outils de productivité, communication asynchrone, plus: les tendances du travail à domicile à surveiller en 2021

Bhavin Turakhia07 déc.2020 15:38:04 IST

Le travail à distance est peut-être le plus gros impact des entreprises Covid-19. Après une année extrêmement perturbatrice, un nombre croissant d’employeurs s’attendent à ce que le travail à distance devienne la nouvelle norme. Ce changement sur le lieu de travail ne semble en aucun cas nuire à la productivité, et l’on se rend de plus en plus compte qu’il serait difficile de supprimer les pratiques de travail à distance après environ un an.

Alors que le monde attend toujours un vaccin et que les soins de santé restent au centre des préoccupations, les entreprises semblent avoir repris leur élan après la pause initiale causée par le ralentissement économique. Les organisations ont maintenant hâte d’accepter et de travailler dans le cadre de la «nouvelle normalité». Les entreprises permettent aux nouveaux employés de travailler à distance en expédiant des actifs et en utilisant des outils de collaboration et de productivité basés sur la technologie. Dans ce contexte, il est essentiel de comprendre les principales tendances qui façonneront le travail à domicile en 2021 et d’être prêt à s’adapter à ces changements pour un environnement de travail fluide.

Des outils de productivité plus avancés

Les équipes qui n’ont jamais travaillé à distance trouvent de nouveaux problèmes et besoins avec le logiciel qu’elles utilisent actuellement. Attendez-vous à voir de nouveaux outils qui adoptent des approches uniques pour une gamme de besoins organisationnels, comme le partage de fichiers, l’intégration et la gestion de l’apprentissage à distance, et la gestion des clients. Les outils existants offriront une intégration plus transparente les uns avec les autres, offrant une meilleure expérience à leurs utilisateurs sur plusieurs plates-formes.

Augmentation de la sécurité des informations

Avec plus d’employés travaillant à domicile, les entreprises doivent être proactives pour protéger la propriété intellectuelle. Les entreprises ont la possibilité de sévir contre les mesures de sécurité via des VPN sécurisés, des mises à jour logicielles automatiques et le cryptage des appareils. Les leaders intelligents feraient bien de dispenser régulièrement une formation de sensibilisation à la cybersécurité aux employés.

Communication asynchrone d’abord

Des équipes entières transforment leur façon de communiquer, et cela inclut la cadence et l’immédiateté. La communication asynchrone permet aux employés de travailler ensemble quel que soit le fuseau horaire et la disponibilité. Davantage d’employés continueront d’explorer et de perfectionner leurs processus asynchrones tout au long de l’année.

Employés à la recherche d’un modèle hybride

Selon des recherches, les employés veulent un modèle de lieu de travail hybride, dans lequel ils ont la flexibilité et la liberté de travailler à domicile lorsque cela leur convient le mieux ou convient au type de travail qu’ils doivent effectuer, mais ils peuvent toujours travailler à partir du bureau parfois.

Intelligence émotionnelle

La transition soudaine vers le travail à distance a vu les proximités personnelles diminuer. La plupart des organisations ont perdu la connexion humaine au sein de leur personnel. Le travail qui était auparavant plus dynamique en termes d’interactions humaines régulières, de collaborations et de mise en réseau se limitait à l’allumage et à l’extinction. Les dirigeants et les gestionnaires ont dû recourir à l’exploitation de leur quotient émotionnel et intellectuel pour créer et maintenir une main-d’œuvre cohérente, essentielle pour obtenir des résultats commerciaux.

Utilisation accrue des plates-formes de communication

Les effectifs répartis étaient déjà sur une trajectoire ascendante mais ont été complètement mis en surmultiplication avec la pandémie COVID-19. Avec de nombreuses entreprises étendant les opportunités de travail à domicile jusqu’au milieu de l’année prochaine, le recours à des plates-formes de collaboration basées sur le cloud telles que Flock, équipes Microsoft, et Mou ne fera qu’augmenter. Cela signifie que davantage d’équipes chercheront à exploiter la puissance du cloud pour stocker le flux de données provenant de plusieurs plates-formes de collaboration. L’année prochaine, cela générera plus de concentration, de sensibilisation et de besoin de protection et de gestion des données pour les logiciels de collaboration.

L’article a été écrit par Bhavin Turakhia, fondateur et PDG de Flock.

