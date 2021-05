Outer Worlds DLC présenté dans une série de tweets cryptiques

KARTELL fauteuil MADAME World of Emilio Pucci edition (Shanghai - Policarbonato nero e 100% raso di cotone)

Kartell présente le nouveau fauteuil rembourré griffé Philippe Starck, Madame - World of Emilio Pucci edition. Le produit suit le projet de la Maison Cities of the World, créé pour célébrer les boutiques Emilio Pucci dans le monde; une capsule collection de foulard en édition limitée et réalisée avec le style inimitable de la marque florentine pour un voyage virtuel à travers la couleur et le design. Les estampes qui caractérisent Madame - World of Emilio Pucci edition sont représentation abstraites mais fidèles de l'architecture du paysage et des détails fascinants dans lesquels se trouvent les boutiques Emilio Pucci. Madame - World of Emilio Pucci edition est proposée en quatre différentes estampes qui représentent Avenue Montaigne à Paris, Piazza di Spagna à Rome, les iconiques gratte-ciels de New York et maintenant aussi les pittoresques quartiers de Shangai. Dimensions:L 55 cmH: 74 cmP: 52,5 cmHauteur siége: 46 cm