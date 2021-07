Outer Wilds: Echoes of the Eye étend le succès indépendant de l’exploration spatiale en septembre

Outer Wilds, à ne pas confondre avec The Outer Worlds, est le jeu d’aventure en boucle dans le temps et dans l’espace d’Annapurna Interactive et Mobius Digital. C’est un jeu bien-aimé avec une prémisse fascinante; toutes les 20 minutes, l’heure est réinitialisée et vous disposez de cette fenêtre pour explorer le système stellaire miniature basé sur la physique et percer ses mystères. Vous trouvez lentement toutes les pièces et les assemblez pour comprendre l’image plus large – c’est plutôt génial. Si vous pensiez que c’était un one-and-fait, cependant, détrompez-vous.

Mobius Digital a annoncé Echoes of the Eye, une extension qui arrivera dans le jeu le 28 septembre. Étant donné que le jeu dépend fortement de son histoire, les détails sont assez minces, mais nous avons cette bande-annonce effrayante et mystérieuse à apprécier pendant que nous attendons. On ne sait pas combien l’extension ajoute au jeu, ni même combien cela coûtera, mais les fans seront sans aucun doute prêts à tout pour un nouveau mystère dans cet univers.

