« Outer Banks » Saison 3: La vraie raison pour laquelle Cleo a rejoint les Pogues

Ça ne fait aucun doute que la troisième saison de « Outer Banks » Il continuera à faire parler de lui sur tous les réseaux sociaux, soit à cause des nouvelles aventures de Les pogues à la recherche d’El Dorado ou pour commémorer l’inclusion de Cléo à la bande de jeunes aventuriers susmentionnée. Cependant, connaissez-vous la vraie raison pour laquelle une telle alliance s’est réellement produite ?

Après sa sortie, la série Banques extérieures C’est redevenu une tendance dans tout le géant Netflix. Et c’est que, dans cette troisième saison, nous pourrons profiter d’un meilleur développement du groupe dirigé par le légendaire et beau John B, en plus de la recherche de la mythique métropole perdue.

En fait, le début de la ville légendaire de Le doré dans ces nouveaux chapitres, ce sera ce qui finira par faire tomber complètement amoureux tous les fans d’aventure, d’histoire et de science-fiction, même si nous ne pouvons pas non plus laisser de côté le côté romantique de cette série jeunesse.

Actuellement « Outer Banks » a trois saisons. (Photo : Capture/YouTube-Netflix Amérique latine)

Bien sûr, nous devons nous rappeler que de nombreux téléspectateurs ne s’attendaient pas à ce que Cleo devienne Pogue lorsqu’elle a fait son apparition dans Banques extérieures. Et c’est que, en tant que membre de l’équipage, elle est devenue le personnage qui a sauvé la vie de Sarah et John B dans l’intrigue, laissant ainsi tout prêt pour une quatrième et nouvelle saison.

POURQUOI CLEO A-T-ELLE REJOINT LES POGUES DANS « OUTER BANKS » ?

Alerte spoil! L’une des rumeurs les plus populaires était la romance présumée de Cleo avec l’un des Pogues de l’intrigue, c’est pourquoi elle finirait par en faire partie et serait un acteur clé pour aider Sarah et John.

Au final, la rumeur de la romance entre Cleo et Pope s’est avérée vraie (Photo : Netflix)

Mais qui a fini par être son partenaire fictif ? Au début, on croyait que n’importe lequel des aventuriers pourrait être celui qui conquérirait le cœur de Cleo, mais alors que JJ et Kiara prenaient leurs distances, cela a fini par confirmer que le grand élu était Pope.

Tout a été confirmé lorsque Pope et Chloé ont commencé à avoir des événements plus proches et à avoir une relation amoureuse. Bien que le couple ait déjà une alchimie notable, c’est la confirmation de leur idylle qui a fini par expliquer l’union de Chloé avec les Pogues.

Rappelons que Pope était le seul membre du groupe qui s’était retrouvé sans partenaire, ce qui avait été souligné par les fans après avoir mis fin à sa relation avec Kiara, son ex-petite amie.

PLUS D’INFORMATIONS SUR LES « BANQUES EXTÉRIEURES »

REGARDEZ ICI LA BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 3 DE « OUTER BANKS »