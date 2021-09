Outer Banks Saison 3: Date de sortie, distribution et intrigue

– Publicité –



Après la première saison d’Outer Banks diffusée sur Netflix l’année dernière, le drame américain s’est rapidement hissé au sommet des charts américains de Netflix lors de la première de la saison 2 en juillet 2021. Le rapport d’audience Nielsen du 9 au 15 août suggère que 1 160 millions de personnes ont regardé le deuxième épisode de l’émission. saison; maintenant, les téléspectateurs se demandent si Netflix prévoit de sortir plus d’épisodes.

Il se déroule dans une ville côtière fictive de Caroline du Nord, où les riches sont des résidents saisonniers et les pauvres sont des habitants (appelés respectivement Kooks et Pogues). Un groupe d’adolescents de Pogue est en quête du trésor légendaire de leur père.

Il est clair en regardant les dix épisodes que plus de choses se passent tout au long de la saison 2 et que la finale de la saison n’a pas tout conclu. Ainsi, les fans attendent avec impatience des nouvelles pour savoir si Netflix confirmera une troisième saison et quand les nouveaux épisodes pourraient ne pas être disponibles.

Banques extérieures Date de sortie de la saison 3

La saison 3 d’Outer Banks n’a pas encore été confirmée par Netflix, mais les fans seraient surpris qu’elle ne soit pas renouvelée étant donné que l’émission s’est classée dans le Top 10 américain de Netflix cet été.

Jonas Pate a précédemment mentionné qu’il s’attendait à ce que Outer Banks dure entre quatre et cinq saisons, mais la décision ultime de sortir de nouveaux épisodes appartient à Netflix.

Small Screen a rapporté qu’une personne impliquée dans l’émission ne peut pas confirmer ou nier ce qui se passe avec OB S3. Cependant, il déclare que S3 ne sortira pas cette année.

Une troisième saison ne sortira probablement pas avant au moins mi-2022 si Netflix le confirme. Étant donné que la saison 1 est sortie en avril 2020 et la saison 2 en juillet 2021, la saison 3 devrait sortir au plus tôt vers l’été de l’année prochaine.

Si tout se passe bien, selon un rapport de Small Screen en septembre 2021, la troisième saison d’Outer Banks débutera au milieu de 2022 si les choses se passent comme prévu. Selon la source, le script de la saison 4 est déjà en cours d’écriture.

Banques extérieures Acteurs de la saison 3

On peut s’attendre à ce que les membres de Pogue reviennent :

Chase Stokes en tant que John B. Routledge

Madelyn Cline dans le rôle de Sarah Cameron

Madison Bailey dans le rôle de Kiara « Kie » Carrera

Jonathan Daviss dans le rôle du pape Heyward

Rudy Pankow dans le rôle de JJ Maybank

Carlacia Grant dans le rôle de Cleo

Les autres membres de la distribution qui devraient revenir sont Charles Esten (Ward), Drew Starkey (Rafe), Julia Antonelli (Wheezie), Caroline Arapoglou (Rose), Austin North (Topper), Elizabeth Mitchell (Carla Limbrey) et Charles Halford (Big John , le père de John B.).

La saison 3 d’Outer Banks n’a pas été confirmée officiellement par Netflix, donc aucun nouveau membre de la distribution n’a été annoncé; Cependant, attendez-vous à voir de nouveaux personnages si l’entreprise se déconnecte.

Banques extérieures Intrigue de la saison 3

Outer Banks n’a pas encore annoncé la troisième saison, il n’est donc pas possible de révéler les détails de l’intrigue, mais nous pouvons regarder la finale de la saison 2 pour spéculer sur ce que cette saison apportera.

Ce fut un choc de voir la fin de la saison 2 d’Outer Banks. Selon l’enquête, le père de Big John, John B., est toujours en vie et se cache.

La mort signalée de Ward au milieu de la mer a été largement supposée en raison de son refus d’être d’accord avec la coupe d’or du marchand royal. Carla Limbrey a été vue lui demandant d’aider son fils. Il y a de fortes chances que John B. Dans la saison 3, il revoie son père.

Cependant, le cargo de charbon a réussi à échapper à la famille de Sarah et aux Pogues malgré la perte de leur croix d’or. Ils pourraient récupérer l’or et la croix des Camerons après s’être enfuis vers une île déserte quelque part dans les Caraïbes, qu’ils appellent « Poguelandia ».

John B. fera aussi probablement une apparition. Nous pourrions voir Kiara et Sarah en plus des relations amoureuses de Kiara, Pope, JJ et Cleo. Il est possible que le gang retourne en Caroline du Nord, mais ils resteront en effet concentrés sur la recherche du trésor.

Carla Limbrey et le père de John B ne savent toujours pas comment ils vont aider John B. L’intrigue semble prometteuse, même si le trésor parvient à lui et à ses amis.

« La relation de John B avec son père est un thème énorme [to shape Season 3], comme l’a dit Josh Pate à Entertainment Weekly.

Lorsque le père décédé de John B reviendra, ils se retrouveront à un moment donné et il devra réconcilier sa version idéalisée de lui avec la réalité de son père vivant », a déclaré Pate. Le thème père-fils nous fournit beaucoup de matière pour travailler.

Burke a en outre expliqué: « Cela va être instrumental et peut-être même la colonne vertébrale [of Season 3]. C’est évidemment une énorme révélation qui va façonner une grande partie de la saison.

En plus de prédire une romance plus fantastique dans la saison 3, Pate a taquiné que la saison 2 comporterait peu de romance. C’est un aspect de la saison 1 sur lequel Pate dit qu’il veut revenir dans la saison 2. Notre objectif était de faire évoluer les personnages vers la romance dans la saison trois.