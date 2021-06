Outer Banks Saison 2 premières sur Netflix le 30 juillet

Le spectacle se concentre sur John B, 17 ans (joué par Chase Stokes) qui vit les Outer Banks titulaires, un chaîne d’îles en Caroline du Nord – et sa bande d’amis, les Pogvouses.

John B demande l’aide de ses copains JJ (Rudy Pankow), Kiara (Madison Bailey) et Pope (Jonathan Daviss) pour l’aider à chercher fou un trésor légendaire de plusieurs millions de dollars qui, selon lui, est lié à la disparition de son père.

« La recherche du père disparu de leur chef de file, les romances interdites, une chasse au trésor aux enjeux élevés et l’escalade du conflit entre les Pogues et leurs rivaux transforment leur été en un été rempli de mystère et d’aventures qu’ils n’oublieront jamais.«