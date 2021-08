Outer Banks Saison 2: intrigue, bande-annonce et spoilers

– Publicité –



La deuxième saison très attendue de la série télévisée dramatique d’action-aventure d’Outer Banks TV sortira bientôt. La série très attendue se déroule en Caroline du Nord. Il met en scène un groupe d’adolescents sauvages qui tentent de découvrir le sort de John B, leur chef et le trésor légendaire qu’il a trouvé.

Complot et spoilers

Les téléspectateurs attendaient avec impatience la nouvelle saison. Cela peut être dû à la fin incroyablement terrible de la première saison. La deuxième saison a commencé exactement là où la saison précédente s’est terminée. Nous assistons à la réunification des Pogues et nous découvrirons d’autres mystères sur l’île.

La deuxième saison d’Outer Bank suit l’évasion de Sarah et John B d’une tempête à OBX. John B est accusé du meurtre d’un policier. Cpt. Terrance, le capitaine de l’équipage local qui les a trouvés, découvre la prime de John. John B. et Sarah sont désormais confrontés à deux défis : le capitaine et son équipe, ainsi que la police locale. En même temps, ils doivent considérer quelles seront leurs prochaines étapes. Tout le monde croit que John B est mort, mais Sarah et John B sont toujours en vie. Les Pogues tentent de déclarer l’innocence de John B. Ward est également dans leurs esprits. John B est après l’or de Ward. Ils découvrent de nouveaux trésors et trouvent des lambeaux de preuves.

La deuxième saison se termine dans un cliffhanger similaire. Les adolescents se retrouvent bloqués sur une île et l’épisode se termine.

Bande-annonce